TOLUCA, Estado de México.- Con motivo del Aniversario 32 del Conservatorio de Música del Estado de México (COMEM), Iraida Noriega, jazzista mexicana, compartió el concierto ’Mundos’ con estudiantes de esta institución educativa



Con esta iniciativa ven fortalecidos sus conocimientos musicales, al tiempo de disfrutar de la experiencia que compartió con ellos esta figura de renombre en el medio musical.



Considerada la exponente del jazz nacional, para esta celebración Iraida estuvo acompañada por Montserrat Revah, como percusionista; Miguel Chuck, en el contrabajo; Nicolás Maroto, guitarrista; Roberto Blanco Martínez, en el piano; Cristina Flores, corista; y Luis Miguel Costero en la batería.



Demostrando el talento que les caracteriza, interpretaron melodías como ’Lunática’, ’Mientras tanto’, ’Arenales’, ’Me quiero bajar’, ’Corazón brujo’, ’What do you want’ y ’All right’, piezas de Iraida, además de ’Los amorosos’, cuya letra es del poeta chiapaneco, Jaime Sabines, ’Serenata huasteca’ de José Alfredo Jiménez, así como ’This is the thing’ y ’Por amor’, de Osvaldo Marzullo.



En un ambiente de fiesta, Iraida externó su gusto por compartir este concierto con las y los mexiquenses, ya que lleva un mensaje acerca de la importancia del significado de la vida y del amor propio.



Comentó también que esta presentación la considera un espacio donde caben todas las resonancias musicales y las del alma, que la han atravesado a lo largo de su carrera.



Para conocer las distintas actividades que ofrece el COMEM, y que son aptas para todo el público, es necesario ingresar a las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Turismo: @CulturaEdomex.



El COMEM se encuentra al interior del Centro Cultural Mexiquense, en Bulevar Jesús Reyes Heroles #302, Delegación San Buenaventura, Toluca, Estado de México.