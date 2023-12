METEPEC, Estado de México.- Dado que en época decembrina aumenta la contaminación ambiental debido a las prácticas de consumo, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, exhorta a la ciudadanía mexiquense a realizar acciones y tomar conciencia del cuidado y preservación del medio ambiente.



Con El Poder de Servir, la dependencia del Gobierno estatal, a cargo de la Maestra Alhely Rubio Arronis, emitió una serie de recomendaciones para impulsar la educación ambiental y fomentar el cuidado y la protección del medio ambiente.



Además de especial, la Navidad es una de las épocas más contaminantes en el mundo. El uso desmedido de energía eléctrica a causa de la iluminación permanente en lugares públicos y las luces encendidas durante toda la noche en los hogares, generan un impacto innegable en el ambiente, no dejando de lado el consumo exagerado de plásticos de un solo uso.



La Asociación Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética (ANAE) apunta que en la Navidad aumenta un 28 por ciento el consumo eléctrico en los hogares, sobre todo por el uso de electrodomésticos como el horno y el aumento de horas de oscuridad natural.



No obstante, a pesar de que el gasto en luz festiva tiene cada vez menos impacto en la factura total de electricidad, hay un efecto menos conocido del derroche luminoso: la contaminación lumínica. La NASA afirmó que sus astronautas pueden distinguir que ya es Navidad solo viendo las luces desde el espacio.



Por lo anterior, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible enlista una serie de acciones que se pueden aplicar durante esta época navideña y con ello contribuir al cuidado del medio ambiente:



1. Utilización de luces navideñas de decoración tipo LED, que consumen hasta 80 por ciento menos energía que las tradicionales y tienen un tiempo de vida más prolongado.

2. Desconectar las luces durante la noche y de ser posible colocar temporizadores de apagado automático.

3. Utilizar multicontactos en buen estado.

4. Desconectar los aparatos eléctricos cuando no estén funcionando para evitar los ’vampiros energéticos’, es decir, aquellos aparatos que consumen energía cuando están conectados aunque no estén en uso.

5. Conectar los aparatos eléctricos a la red de energía en lugar de utilizar baterías alcalinas, o en su caso adquirir las del tipo recargables.

6. Reutilizar adornos navideños y series de luz adquiridas en años pasados para evitar el consumismo.

7. Evitar la compra de utensilios desechables para no generar más basura.

8. Colocar los adornos en lugares más visibles para no saturar de iluminación los hogares.

9. Buscar adornos metálicos o espejos, y colocarlos en lugares estratégicos para que las luces colocadas se reflejen en ellos y aumente la luminosidad.

10. Los árboles de Navidad artificiales duran muchos años, pero si prefieren árbol natural debe provenir de viveros o plantaciones autorizadas.

11. Pasada la época decembrina, retirar los adornos de iluminación para evitar el aumento en la factura de electricidad.

12. En el caso de los adornos de papel o plástico, se sugiere que sean reciclados para la decoración del siguiente año.



En el caso de plásticos de un solo uso, la dependencia estatal recomienda llevar bolsas reutilizables para las compras, evitar el consumo de unicel y, al preparar la cena navideña consumir productos locales en lugar de aquellos que deben ser transportados desde largas distancias.