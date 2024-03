NAUCALPAN, Estado de México.- Para cuidar y usar adecuadamente el agua potable, el Gobierno del Estado de México invita, a través de la Secretaría del Agua estatal, a sumarse a la nueva cultura hídrica en la entidad.



Entre las acciones que la ciudadanía puede realizar a favor del cuidado del vital líquido están reutiliza el agua en el hogar, recolectar agua de lluvia para regar plantas, lavar el coche o limpiar el patio, así como el agua de la regadera para lavar los trastes.



También es necesario reparar las fugas internas, pues un grifo que gotea puede desperdiciar hasta 30 litros de agua al día. Mujeres y hombres pueden recibir capacitación para reparar las fugas en casa.



Una opción es considerar el uso de un baño seco, pues no utilizan agua para funcionar, lo que representa un gran ahorro del oro azul.



En la comunidad, la ciudadanía puede vigilar y proteger los mantos acuíferos, no tires basura ni productos químicos en los ríos, lagos o pozos.



Además de participar en campañas de reforestación, pues los árboles ayudan a proteger los mantos acuíferos y a mejorar la calidad del agua.



Es necesario compartir información con los vecinos sobre la importancia del cuidado del agua, las medidas que se pueden tomar para ahorrar agua y proteger este recurso vital.



En el hogar y la comunidad pueden instalar un sistema de captación de agua de lluvia como forma de aprovechar el agua de lluvia para diversos usos.



No se puede seguir utilizando el agua potable para necesidades que se pueden resolver con la reutilización del agua, por ejemplo, el lavado de patios y/o el riego de jardines y áreas verdes. Para esto, es importante utilizar productos de limpieza biodegradables.