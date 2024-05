Invita Chapingo al simposio de bromelias para su conservación y uso

La Universidad Autónoma Chapingo (UACh) invita al Simposio de Bromelias: Diversidad, Conservación y Potencial, que tendrá lugar el viernes 17 de mayo, en el Aula Magna del Departamento de Fitotecnia, donde se abordarán temas como estrategias reproductivas, redefinición de grupos funcionales, posibles usos medicinales, la micropropagación, uso dentro de la jardinería y su comercio en México, así como su aprovechamiento legal.



El simposio está dirigido a especialistas en fitotecnia, botánicos, ecólogos, horticultores, instituciones académicas, estudiantes, productores, comerciantes, artesanos, floristas, entusiastas de la jardinería, instancias gubernamentales y legisladores interesados en la conservación, alternativas de aprovechamiento y uso sostenible de las plantas epifitas, en particular las bromelias.



La Dra. Edna Fabiola Valdez Hernández, organizadora del Simposio de Bromelias: Diversidad, Conservación y Potencial, explica que entre los objetivos de esta iniciativa se encuentran difundir el conocimiento sobre las bromelias, promover su conservación, crear alianzas, identificar nuevas aplicaciones potenciales y fomentar su uso responsable en México.



La oferta incluye 13 ponencias presenciales y virtuales, expo-venta, además de las actividades prácticas como talleres introductorios al cultivo de bromelias y orquídeas.



Entre las ponencias que el público podrá encontrar están programadas: ’La bromelia flora de Querétaro: diversidad y usos’, ’Heno, más que un uso ornamental’, ’Plasticidad morfo-fisiológica en bromeliáceas epífitas ante la variación climática’ y ’Caracterización morfológica de semillas de dos especies de Tillandsia’.



De acuerdo con Valdez Hernández en el mundo de las bromelias uno de los rubros que merece su análisis particular es el de las especies introducidas y la necesidad de fortalecer la investigación en especies nativas; así como el impulso para su mayor difusión en el ámbito ornamental.



’Otra de las visiones que se abordarán es la comercialización y su relación con el vasto mundo de los artesanos mexicanos de canastos, macetas de talavera, de cerámica, de barro, vidrio soplado y vidrio industrial, entre otros.



Además de la incursión en ’conceptos’ para la decoración de interiores, tendencias en diseño o arquitectura verde, jardines domésticos y espacios urbanos, así como el apoyo de las herramientas digitales’, indica la especialista.



Entre las instancias educativas que participan se encuentran la Universidad Autónoma Chapingo, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, la Universidad Autónoma de Querétaro, el Tecnológico Superior de Perote, el Tecnológico de Chetumal, el Colegio de la Frontera Sur y la Universidad Autónoma de México.



Además de actores clave como el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), el Centro de Investigación Científica de Yucatán A.C (CICY), el Campo Experimental Zacatepec, el Centro Multidisciplinario Capaz It Arte A.C; la Red Bromelias, Tillandsias Tilli, Bromelias de Xicotepec, Vivero Forestal Actopan y el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.



La Universidad Autónoma Chapingo organizadora del Simposio de Bromelias: Diversidad, Conservación y Potencial espera establecer las bases para futuras investigaciones, la educación ambiental dirigida a comunidades locales y políticas destinadas a proteger estas especies en riesgo y promover su aprovechamiento sostenible.