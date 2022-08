Invita Voluntariado IMSS Veracruz Sur a donar cabello para pelucas oncológicas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Sur, a través del Voluntariado IMSS, invita a la población a donar cabello natural para realizar pelucas oncológicas y con esto regalar sonrisas a pacientes con cáncer.



La presidenta honoraria del Voluntariado IMSS en Veracruz Sur, Lizzy Figueiras Robaina, explicó que la región sur del estado es la primera en todo el país en poner en práctica esta actividad, la cual busca ayudar a personas que se encuentran en tratamiento oncológicos, brind‘’Cuando se da un diagnóstico de cáncer, una de las primeras ideas es ¿Qué va a pasar con mi cabello?, de aquí surge la idea. Con estas pelucas esperamos darles seguridad a todas esas mujeres que día a día luchan contra el cáncer’’, añadió.





‘’Cuando se da un diagnóstico de cáncer, una de las primeras ideas es ¿Qué va a pasar con mi cabello?, de aquí surge la idea. Con estas pelucas esperamos darles seguridad a todas esas mujeres que día a día luchan contra el cáncer’’, añadió.



Figueiras Robaina informó que para ser donador es necesario que la longitud de cabello sea de 25 cm, el cabello este virgen, no procesado, no pintado y que se encuentre trenzado.



Finalmente, destacó que el proceso de hacer pelucas es completamente manual, por lo que para realizar esta noble tarea se lleva un gran y significativo proceso, y hace la invitación para que más mujeres se sumen a esta causa, ya sea como donadoras o como parte del Voluntariado IMSS.



Para mayor información pueden llamar al teléfono: 272 705 04 91 o asistir a la oficina del Voluntariado que se encuentra en el Hospital General Regional (HGR) No. 1 de Orizaba.