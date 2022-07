Invita IMSS Veracruz Sur a Décima Jornada Nacional de Continuidad de los Servicios Ordinarios

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Sur, a través de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, llama a la población derechohabiente a sumarse a la Décima Jornada Nacional de Continuidad de los Servicios Ordinarios, la cual se llevará a cabo del 29 al 31 de julio en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) y hospitales del sur en la entidad.



La titular del IMSS Veracruz Sur, doctora María Magdalena Chiquito Rivera, detalló que durante tres días se realizarán acciones de chequeos PrevenIMSS, detecciones de hipertensión arterial, de cáncer de mama (exploración clínica), detección de cáncer cervicouterino, diabetes mellitus, Índice de Masa Corporal (IMC), entre otras atenciones médicas que requiera la derechohabiencia.

De igual manera, se brindarán consultas de Medicina Familiar, consultas de Especialidades, así como Cirugías de Generales, plásticas y reconstructivas, de Traumatología y Ortopedia, Urología, Ginecología y Oftalmología, entre otras.



Recordó que se trata de la estrategia nacional “Con el Águila Bien Puesta”, que se realiza de manera simultánea en todo el país a la cual se suma Veracruz Sur con el Hospital General Regional (HGR) No. 1 de Orizaba, Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 8 de Córdoba, No. 35 de Cosamaloapan, No. 32 de Minatitlán y No. 36 de Coatzacoalcos, así como Unidades de Medicina Familiar (UMF).