Invierte Texcoco más de 5 millones de pesos en rehabilitación de auditorio de San Felipe y red de agua potable

Con una inversión de cinco millones de pesos, el gobierno municipal de Texcoco realizó la rehabilitación del auditorio de la comunidad de San Felipe y del sistema de agua potable con las aportaciones de los habitantes.



La presidenta municipal de Texcoco, Sandra Luz Falcón Venegas aseguró que ’todo se hace posible para que las acciones de gobierno se puedan hacer en tiempo y forma, sin embargo la entrega del auditorio tardo por la veda electoral reciente’, señaló y agregó que: ’a veces la gente piensa que se hace la obra pública para una persona o para los que viven ahí, pero no, el beneficio es para todos, ya que en algún momento usamos los servicios o pasamos por ese lugar’, aclaró.



La Dirección de Obras Públicas, informó que se hizo una inversión de más de 5 millones de pesos, ya que se trabajó en la remodelación de 800 metros cuadrados del auditorio de San Felipe y 767 metros lineales de red agua en diferentes calles de la comunidad, ante ello la presidenta municipal de Texcoco, Sandra Luz Falcón Venegas, regidores y directores de gobierno en coordinación con las autoridades auxiliares hicieron la entrega a la ciudadanía.



Recalcó que todo se ha logrado por la unidad que existe con el equipo desde las diputaciones federal y estatal así como del senador con licencia Higinio Martínez Miranda ’juntos hemos podido lograr que el municipio tenga las condiciones para que podamos vivir mejor’ Venimos trabajando desde la continuidad, todos encaminamos nuestros esfuerzos hacia una misma ruta’, dijo la presidenta.



Explicó que se ha trabajado en cuatro líneas de trabajo para mantener un buen gobierno: ’en el tema de desarrollo urbano no más casas de manera irregular, vamos cumpliendo con obras en las comunidades imagínense en unas nuevas; en comercio se han cumplido porque no hay comercio informal, no hay desorden en servicios de salud. Afirmó.



’Vamos a trabajar por el municipio para que se pueda vivir bien, hasta la fecha hay vamos, el esfuerzo sea notado, tenemos un municipio atractivo y en paz’, puntualizó Sandra Luz Falcón Venegas.



El director de Obras Públicas, Jorge Baltazar Briones mencionó que la inversión de ambas obras fue de cinco millones 578 mil 082 pesos.35 centavos; la remodelación del auditorio consistió en el área de acceso, área de cocina, auditorio y el parque con recursos propios y en el caso de la rehabilitación de red o sistema de agua entubada el recurso fue del Fondo de Aportaciones para la infraestructura Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF).