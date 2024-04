El titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral (INE), Luis Oswaldo Peralta Rivera, informó que detectaron que mientras estuvo al frente del INE el exconsejero presidente Lorenzo Córdova presentó irregularidades por más de 400 millones de pesos.



Luis Oswaldo Peralta Rivera, indicó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó "irregularidades muy claras, muy contundentes, donde ya hay las sanciones respectivas y donde también están los juicios ante el Tribunal de Justicia Administrativa’ durante una reunión de trabajo.



En su reunión con el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados, Pablo Angulo Briceño, indicó que las irregularidades presentadas mientras estuvo al frente Lorenzo Córdova recibirían sanciones que pudieran llegar a una inhabilitación de los funcionarios hasta por 10 años.



’Se habla, en un aproximado se habló de 400 millones de pesos de la gestión anterior del INE, que no solo no está transparente y opaco, sino que ya se está resolviendo en los tribunales respectivos’, subrayó el presidente de la Comisión de Vigilancia.



Así también afirmó que están realizando auditoria a la actual administración encabezada por Guadalupe Taddei Zavala. El objetivo es garantizar el buen desempeño del Instituto Nacional Electoral sin sesgo político.



Durante su reunión con la Junta Directiva de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF), el encargado del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral (INE), Luis Oswaldo Peralta Rivera, explicó que el informe de resultados 2023, aprobado por el Consejo General del INE en enero pasado, se divide en tres bloques: prevención, fiscalización, investigación y sanción, y además contiene información sobre los últimos 10 años en estas materias.



Peralta Rivera resaltó que gracias a la revisión de procedimientos previa a la firma de contratos con empresas, se evitó un gasto de 245 millones 126 mil pesos para la renta de parque vehicular, ya que esta opción resultaba más costosa que la compra.



Además, detalló que en 2019 se descubrió una licitación para rentar más de 1,000 vehículos por cerca de tres años, con un costo proyectado para el Instituto de 1,100 millones de pesos.



’Aquí tuvimos problemas con el Instituto porque estando emanada la función del Instituto con la función del Órgano Interno de Control, diversos servidores públicos del propio Instituto pugnaron, incluso presentaron juicios ante tribunales para atacar y derribar las decisiones del Órgano, se iniciaron los procedimientos correspondientes y actualmente uno en particular está ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa’, expuso.



En respuesta a estas consideraciones, Peralta Rivera indicó que la administración actual decidió implementar un mecanismo híbrido, adquiriendo 513 vehículos y alquilando otros 500, lo que resultó en ahorros por un total de 243 millones de pesos.



En cuanto al bloque de fiscalización, Peralta Rivera mencionó que desde 2019 el Órgano Interno de Control ha estado solicitando la implementación de un Presupuesto Base Cero, lo que implica solicitar únicamente lo estrictamente necesario.



En relación con el tema de investigación y sanción, se informó que a través del portal "Denuncia INE" en 2023 se recibieron 2,407 denuncias. Asimismo, se destacó que no todas las denuncias están vinculadas con responsabilidades administrativas, y se subrayó que actualmente se encuentran en curso 38 informes de presunta responsabilidad.Con información de EL ECONOMISTA