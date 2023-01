Investigan "donaciones" millonarias recibidas por los Calderón-Zavala

Al finalizar su sexenio, el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala crearon asociaciones civiles, cooperativas, fundaciones y empresas para recibir donativos, préstamos así como aportaciones millonarias.



Contralínea documentó que algunas de las asociaciones civiles, sociedades cooperativas, empresas, negocios, accionistas, socios y apoderados en donde ha participado la pareja Calderón-Zavala y mediante las cuales recibían ’donativos’, ’préstamos’ y ’aportaciones’ desde el primer mes que Felipe Calderón salió de la Presidencia de la República, además de operar triangulaciones de recursos, inversiones, transferencias internacionales, depósitos, retiros, compras de bienes inmuebles, viajes internacionales y hasta el pago de impuestos, son: La sociedad cooperativa Calderón y Zavala (Calderón y Zavala, SC), en donde ambos políticos son accionistas y la utilizan para recibir dinero y hacer transferencias; la asociación civil Reacción Efectiva, en donde Margarita Zavala es la apoderada y accionista, y también recibe cheques y transferencias vía Speis; la asociación civil Fundación Desarrollo Humano Sustentable, en donde Felipe Calderón es accionista y tiene operaciones financieras millonarias de depósitos y retiros; la asociación civil Libertad y Responsabilidad Democrática, aquí Margarita Zavala es fundadora; también aparecen decenas de empresas y personas con las cuales hacen negocios y triangulaciones de recursos.



La sociedad cooperativa Calderón y Zavala (Calderón y Zavala, SC), en donde ambos políticos son accionistas que reportó ingresos en dos años (2018 y 2019) por 3 millones 575 mil 977 pesos, de los cuales por tratarse de una cooperativa pudieron deducir impuestos por 2 millones 840 mil 834 pesos y sólo pagaron por impuesto sobre la renta (ISR) 30 mil 267 pesos.



Esta SC reportó al fisco ingresos en 2018 por 721 mil 399 pesos, de los cuales el SAT les autorizó deducciones por 645 mil 550 pesos y pagó impuestos por 22 mil 755; mientras que en 2019 sus ingresos se incrementaron a 2 millones 854 mil 578 pesos y, extrañamente, a pesar de recibir más recursos tuvieron deducciones por 2 millones 195 mil 284 pesos, por lo que sólo pagaron impuestos por 7 mil 512 pesos.



Esta sociedad cooperativa envió cuatro Speis por 292 mil pesos a Margarita Zavala entre 2018 y 2019, además de que tiene una relación directa con la Fundación Desarrollo Humano Sustentable, AC, de la cual es accionista Felipe Calderón y comparten hasta el mismo teléfono (01)55 55 93 61 70.



De los ingresos que recibió la cooperativa Calderón y Zavala hay una transferencia internacional de la empresa Hicue Speakers Corp –radicada en el paraíso fiscal de Panamá–, recibida el 9 de noviembre de 2018, por 721 mil 399 pesos. Otra transferencia internacional corresponde a Arroyo Energy Investors Fund II, recibida el 30 de septiembre de 2019, por 393 mil 886.17 pesos; dos transferencias internacionales más por 385 mil 528.50 pesos, de Young Presidents Organization, INC, recibidos en noviembre de 2019 y enero 2020.



Dionisio Gutiérrez Mayorga les transfirió de Coral Gables Florida, Estados Unidos, 377 mil pesos el 4 de marzo de 2019; una transferencia más les llegó el 31 de julio de 2019, de parte de World Travel and Tourism Council, LTD, por 373 mil 626 pesos; una transferencia más de la Universidad de Georgetown por 372 mil 160.75 pesos, el 6 de febrero de 2019; una transferencia de Arroyo Energy Invesment Partners, el 6 de septiembre de 2019, por 96 mil 778.75 pesos.



Calderón y Zavala, SC, también recibió dos Speis de ’pago factura’ por 1 millón 210 mil pesos, uno el 13 de marzo de 2020 y el otro el 13 de abril del mismo año, de Tafer Resorts Management, SA de CV, y lo que llamó la atención de las autoridades mexicanas es que se desconoce el propósito real de la operación de la empresa y tampoco se registró pago de nómina.



Además, esa sociedad cooperativa también recibió un Spei por 232 mil pesos el 8 de febrero de 2019, de parte de la empresa Tafer Resorts Management, SA de CV, la cual al ser investigada Contralínea descubrió que recibió depósitos en efectivo por más de 372 mil dólares (cerca de 7.5 millones de pesos) subsecuentes de los que se desconoce su origen. Un Spei más por 167 mil 49 pesos les pagó el 8 de abril de 2020, Mejores Líderes de México.



De los cheques y transferencias que hizo o pagó Calderón y Zavala, SC, destacan 11 cheques por 387 mil 440 pesos que entregó entre 2018 y 2020 a Grupo Mahaniger, SA de CV; 12 cheques por 141 mil 880 pesos a Inthegraf, SC; un Spei por 303 mil 439.45 pesos el 10 de diciembre de 2019 a Metlife México; otro Spei por 280 mil pesos el 27 de julio de 2019 a Fame Corregidora, SA de CV; 15 Speis más por 196 mil 612 pesos entre 2019 y 2020 a Efectivale, SA de CV.



En sus cuentas financieras aparecen otros cinco Speis por 181 mil 524.57 pesos entre 2018 y 2019 a Unifin Financiera, SAB de CV Sofom; 32 Speis por 127 mil 868.79 pesos entre 2019 y 2020 por nómina a Emma Arreola Vences, y un Spei por 116 mil como pago de la factura 28 de Tridente Estrategia, SA de CV.



Con una estrecha relación con la cooperativa Calderón y Zavala, la asociación civil Fundación Desarrollo Humano Sustentable tiene como accionistas a Felipe Calderón Hinojosa; Gerardo Ruiz Mateos, secretario de Economía en el gobierno calderonista; al abogado Óscar Fernández Prado, y a su prima María Antonieta Hinojosa Robles.



A través de esta fundación, el expresidente y sus socios recibieron 14 transferencias de la empresa World Resources Institute Checking Account, con sede en Washinton, por 6 millones 832 mil 422.09 pesos, entre 2014 y 2017; otros 67 Speis por 6 millones 800 mil pesos como ’donativo’ de la Fundación Unifin, AC, entre el 2014 y 2020.



La fundación recibió otros dos Speis por 4 millones 787 mil 958.85 pesos, en enero y abril de 2013 –justo después de que concluyó su sexenio–, como ’préstamo’ de parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de Servicios y Transporte en General Similares y Conexos de la República Mexicana.



Recibió otros dos Speis como ’donativo’ por 3 millones 40 mil pesos de parte de Constructora y Arrendadora México, el 6 de diciembre de 2012 y el 27 de marzo de 2013; tres Speis más por 2 millones 564 mil pesos entre abril y junio de 2013, de parte de Virtual Sourcing, SA de CV; otros tres Speis por 2 millones 300 mil pesos, de RW Coonsulting SA de CV, entre 2013 y 2014; un Speis por 2 millones de pesos como ’pago de donativo’, de Bestlabor SA de CV, dedicada a la terciarización de servicios y recursos humanos.



Otras tres empresas con alertas por parte de las autoridades financieras también aportaron recursos a la Fundación Desarrollo Humano Sustentable, de Felipe Calderón, y son: Servicios Marítimos de Campeche, quien envió dos Speis por 5 millones 956 mil 689 pesos, uno el 13 de diciembre de 2012 (exactamente cuando Calderón dejó la Presidencia de la República) y otro el 27 de marzo de 2013. Esta empresa es señalada por la prensa de estar vinculada a desvíos de recursos de Petróleos Mexicanos (Pemex); otra empresa es Industrial Perforadora de Campeche, que aportó un 1 millón 540 mil pesos, el 27 de marzo de 2013, y Grupo Exploración Marina con 1 millón 540 mil pesos como ’donativo’.



También Aco Inmuebles, SA de CV, le entró con su donativo a Calderón por 1 millón 450 mil pesos, el 8 de marzo de 2013, y Automotores de la Laguna un Spei por 730 mil pesos el 30 de julio de 2013.



De todos esos recursos que la fundación recibía como ’donativos’, ’préstamos’ y ’aportaciones’, Felipe Calderón recibió directamente 13 cheques entre 2015 y 2016 por 91 mil 571.96 pesos; también se enviaron 37 Speis por 4 millones 188 mil 200.25 pesos a José Chalco Cohen, como pago de factura por renta, entre 2013 y 2018; 14 Spei por 2 millones 546 mil 907.60 pesos para Identa Consultores, SC, entre 2013 y 2015; 21 Spei por 1 millón 831 mil 802.40 pesos por pago de factura de 2018 a 2020, a Banco Ve por Más, SA.



Otros 59 Spei por 1 millón 594 mil 597.66 pesos como nómina a Gerardo Sergio Bonilla Alguera; 59 Spei por 1 millón 367 mil 233.60 pesos para Arturo Peláez Gálvez; ocho Spei por 788 mil 800 pesos a la empresa Perceptive, SC; 40 Spei por 852 mil 288.53 pesos por factura para Mantenimiento a Administraciones, SA de CV; cuatro Spei por 708 mil 37.41 pesos por computadoras y pantallas a Lead-Pro Servicios Globales, SA de CV; nueve Spei por 681 mil 387.86 pesos por ’honorarios revista’, entre 2013 y 2014, a Luis Antonio Espino González, autor del libro López Obrador: El poder del discurso populista y colaborador de Letras Libres; y 13 Spei por 635 mil 568 pesos a Jairo Jiménez Santiago, asesor de Calderón, como pago de nómina entre 2013 y 2014.Miguel Badillo | CONTRALÍNEA