Investiga Polemón triangulación financiera de Xóchitl con Cártel Inmobiliario

El semanario Polemón presentó una investigación donde evidencia a la virtual aspirante del Frente Amplio por México (FAM) a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, quien se habría visto beneficiada con el ‘Cártel Inmobiliario’ a través de sus empresas.



Los hermanos Kamkhaji Ambe, Salomón, Moisés, Carlos y David, han sido implicados en el llamado ’Cártel Inmobiliario’ en la Ciudad de México durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Estos hermanos figuran en la lista de proveedores que han beneficiado a las empresas de Xóchitl Gálvez Ruiz, quien es la virtual aspirante del Frente Amplio por México (FAM) a la Presidencia de la República.





La información fue revelada a través de un documento en PDF presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante su conferencia ’mañanera’ el pasado 14 de julio. En dicho documento se detallan los contratos del sector público y privado que las dos empresas de la senadora del PAN han recibido desde 2015, año en que compitió por la alcaldía de la Delegación Miguel Hidalgo, hasta la fecha actual. En total, estos contratos suman más de 1,400 millones de pesos entre High Tech Services y Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes (OMEI).





De acuerdo con el documento, las empresas de los hermanos Kamkhaji Ambe se encuentran entre las principales fuentes de ingresos para la senadora. Una de ellas es K3 Desarrolladora S de R.L. de C.V., que se dedica a la administración de proyectos inmobiliarios tanto en México como en el extranjero, así como a la enajenación y arrendamiento de bienes inmuebles, entre otras actividades.





En su momento AMLO reveló que High Tech Services recibió contratos por un total de 56 millones 631 mil 928 pesos entre 2019 y la fecha actual. Banca Mifel también está involucrada en la construcción de la Torre Manacar, en asociación con Terrenos Continental Fideicomiso No. 1412/2012, que, en asociación con Terrenos Continental, S.A.P.I. de C.V., edificaron la Torre Manacar, ubicada en Avenida Insurgentes Sur No. 1457 colonia Insurgentes Mixcoac, Delegación Benito Juárez, delegación donde iniciaron los movimientos por parte del Cártel Inmobiliario.





Los hermanos Kamkhaji Ambe, Salomón y Moisés, son propietarios del terreno y de la constructora Pulso Inmobiliario, encargada de la edificación. High Tech intervino en el proyecto con la instalación de aire acondicionado y ventilación.







De acuerdo con un reportaje de La Silla Rota, el Gobierno de Mancera le autorizó a Banca Mifel la reducción del coeficiente del área libre de 4,164.11 m2 a 1,443.52 m2 para que pudieran aumentar a 32.7% la superficie de construcción en el predio. Eso, dio como resultado que tuvieran 2, 720.59 m2 adicionales por el que los constructores pagaron un total de 10 millones 924 mil 534 pesos con 71 centavos.





Sin embargo, en el balance final, como se construyeron 29 niveles, cada metro cuadrado excedente resultó una ganga, pues les costó 138 pesos con 46 centavos, en la que es considerada una de las vialidades con mayor plusvalía de la Ciudad de México.





Salomón y Moisés replicaron ese modelo (conocido como transferencia de potencialidades) en conjunto con Banca Mifel en la construcción de la Torre New York Life, localizada en Paseo de la Reforma No. 342 en la Colonia Juárez. Pero esta vez, la edificación se hizo a través de la empresa Torre del Ángel S.A. de C.V., como propietaria del terreno, conformada por Moisés y Moisés Farca Amiga, en tanto que el levantamiento corrió por cuenta de Pulso Inmobiliario S.A. de C.V.





Por parte de Mifel, según el reportaje de La Silla Rota, aparece Simón Neumman Ladezón, quien fue integrante del Consejo Hipotecario de Mifel, fundador de al menos seis empresas inmobiliarias que están involucradas en el Cártel Inmobiliario, y que también fue titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) de la Ciudad de México en el gobierno de Mancera.



Los accionistas de Mifel se encuentra Samuel Nanes Venguer, cuyo nombre también aparece como presidente del Consejo de Administración de Operadora de Arrendamiento Puro S.A.P.I de C.V.; los hermanos Moisés, Israel y Jaime Aarón Feldman Punsky, y los hermanos Luis Moratinos Ayestarán y José Antonio Moratinos Ayestarán. Todos ellos fueron accionistas de BAITA Promoción S.A. de C.V. S.A. de C.V., y BAITA Internacional S.A. de C.V., ambas empresas ya disueltas que se constituyeron legalmente para la venta de departamentos.





Otro de los contratistas de Xóchitl Gálvez, es el ciudadano de ascendencia israelí, Elías Fasja Lobatón, quien es presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y accionista mayoritario de GFM Desarrolladores.





De acuerdo con el documento que presentó AMLO, esta empresa le reportó ingresos a High Tech Services por un total de 69 millones 504 mil 131 pesos, de los cuales, 56 millones 840 mil 685 pesos los obtuvo en el 2017, mientras la actual senadora se desempeñaba como alcaldesa de la Delegación Miguel Hidalgo.





Residencial Mariano Escobedo S.A. de C.V. de los hermanos Cherem Dabbah, Isaac y Salomón, también requirió los servicios de High Tech mediante contratos que ascienden a los 69 millones 471 mil 574 pesos, de los cuales le otorgó 43 millones 658 mil 276 pesos en el 2017.





Isaac es el apoderado legal de la inmobiliaria Grupo Inmu Sur que construyó el complejo High Park Sur, de Periférico Sur 5550 fracción IV, colonia Pedregal de Carrasco, alcaldía Coyoacán, el cual presenta irregularidades en la manifestación de ocupación y la entrega de régimen en condominio, ya que ese edificio cuenta con 17 pisos adicionales de los 15 establecidos en el Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México.





Uno de los inquilinos de ese edificio, el otorrinolaringólogo Héctor Manuel Marín, falleció el pasado 23 de abril cuando ocurrió un incendio al interior del inmueble, y eso ha puesto en alerta al resto de ocupantes. En una entrevista que concedió al diario La Jornada, el abogado Rodrigo Muñoz Dromundo se refirió a esa torre como de alto riesgo para sus ocupantes, debido a que no cuenta con medidas de seguridad y por lo tanto ha pedido que sea demolida.





Otros de los accionistas de Residencial Mariano Escobedo son, David Hanono Zonana, Moisés Hanono Roffe, Arie Hanono Roffe y Rey Enrique Olmedo Chávez. El Banco Ve por Más, cuyo apoderado legal es José Manuel Martínez Rosado, también contrató los servicios de High Tech por un monto que asciende a los 51 millones 956 mil 479 mil pesos entre el 2019 y 2022.JORGE COVARRUBIAS | POLEMÓN