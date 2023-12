Inversión de 102 MDP para Tianguistengo y San Agustín Metzquititlán

’Los caminos son fundamentales, tenemos un reto formidable, 7 mil kilómetros de terracería; en esta administración, en un año tres meses, dos días, ya vamos sobre 500 km, y así se va avanzando, no descuidando todos los demás sectores, uno de ellos muy importante el de la salud", puntualizó el mandatario hidalguense.



Se dio a conocer que la rehabilitación de la carretera estatal Enzuelado-Carpinteros ha concluido gracias a la utilización de 46 millones 354 mil pesos, mientras que la segunda etapa de esta reconstrucción requerirá de una inversión de 16 millones 197 mil pesos.



Asimismo, Julio Menchaca agradeció la presencia de los comités de Obra y Contraloría, pues destacó que gracias a su participación se da certeza de que estas se llevan a cabo en tiempo y forma, ya que muchas de las carreteras realizadas en el pasado, se utilizaron materiales no aptos para los distintos tipos de suelo, ocasionando el deterioro prematuro de cientos de vialidades.



’Estamos en una vuelta de las Rutas de la Transformación supervisando las obras, pues es importante para estar muy atentos de lo que está haciendo un ejército de cerca de 10 mil personas que están conformando los comités de Obra y Contraloría, personas que son beneficiarias y que dan fe de que las cosas se están haciendo bien’, subrayó Menchaca Salazar.



Por otra parte, recordó que en San Agustín Metzquititlán también se realiza la construcción del tanque de agua potable en la cabecera municipal, destinando para ello cerca de 800 mil pesos, inversión a la que se suman otros 5 millones 225 mil pesos para la construcción del Sistema Integral de Agua Potable.



Finalmente, aseveró que poder garantizar servicios de salud gratuitos y de calidad es uno de los principales objetivos de su gestión, por lo que en las tareas de conservación y mantenimiento del Centro de Salud en la cabecera se cuenta con un presupuesto de un millón 208 mil pesos, reportando hasta el momento un 30 por ciento de avance.





Durante su mensaje el titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano Sostenible, Alejandro Sánchez García, dio a conocer que en esta región se destinaron más de 500 millones de pesos para reconstruir carreteras, habilitar sistemas de agua potable, entre otros proyectos que fortalecen las políticas de bienestar impulsadas por el gobernador.



’Hoy nos encontramos ante un gobierno en movimiento que escucha y atiende sus necesidades’, declaró la secretaria de Salud, Zorayda Robles Barrera, quien manifestó que para salvar miles de vidas a lo largo de todo el territorio estatal, en las Rutas de la Transformación se incorporan las Ferias de Servicios para que se puedan otorgar consultas médicas, estudios de laboratorio y entrega de medicamentos de manera gratuita.



Por su parte el secretario de la Contraloría, Álvaro Bardales Ramírez, puntualizó que esta dependencia tiene la responsabilidad de firmar todas las actas de entrega recepción de cada una de las obras públicas que se realizan en la entidad, tanto de las 2 mil 600 obras municipales como las 500 obras estatales.



En su mensaje la presidenta municipal de Tianguistengo, María Luisa Jiménez Ramírez, resaltó que miles de personas de la región utilizan la vialidad entregada para conectarse con la zona de la Huasteca: ’Expreso mi agradecimiento por satisfacer una de las necesidades prioritarias de nuestro municipio. Señor gobernador, gracias por los proyectos estatales que buscan el desarrollo del gran estado que usted está construyendo’.



Mientras que el alcalde de San Agustín Metzquititlán, Manuel Téllez Romero, puntualizó que las acciones anunciadas representan un cambio en el ámbito económico y social de las y los metzquititlenses que durante los últimos 100 años, no habían recibido una respuesta favorable ante la solicitud de caminos carreteros en buenas condiciones.



Para concluir este encuentro con la ciudadanía el titular del Ejecutivo estatal exhortó a las y los asistentes, integrantes del gabinete y representantes municipales a reforzar la invitación para que la gente acuda a realizarse estudios médicos ofertados durante las Rutas de la Transformación y así prevenir posibles enfermedades.



Cabe mencionar que en esta gira de trabajo, también se realizó la supervisión de la reconstrucción de la carretera estatal Ramal - Tianguistengo, cuyo valor representa una inversión de 25 millones 485 mil pesos, además de anunciar que a través del programa piloto ’Construye tu Camino’, se llevará a cabo la construcción del tramo Xochimilco - Polintotla, obra que supera los 6 millones 556 mil pesos.

Por lo tanto, el Gobierno de Hidalgo realiza una inversión de 102 millones de pesos entre los dos municipios visitados.