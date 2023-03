Inversión de 615 mdp para el sector Salud

Xalapa, Ver., 24 de marzo de 2023.- Más de 615 millones de pesos, entregó Servicios de Salud de Veracruz a través de la Administración, en equipamiento médico de alta tecnología y unidades vehiculares que llegan a fortalecer la atención médica y el despliegue de operativos de los programas federales y estatales, como es el caso del combate al dengue, vacunación universal, los procesos de calidad en salud y la protección contra riesgos sanitarios.



Esta mañana, encabezados por el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, la Administración de Servicios de Salud de Veracruz, presentó una inversión de más de 35 millones de pesos en 60 unidades vehiculares, cuyas llaves fueron entregadas por el mandatario estatal a cada personal asignado a las diferentes áreas y programas de SESVER, mientras que a través de un video, se mostró el nuevo equipamiento médico con inversión de 578 millones de pesos, entre lo que destacan, ecocardiógrafos, máquinas de anestesia, ultrasonido y microscopio oftálmico, craneotomo, ultrasonido para el corazón, arco en C y Bandas de esfuerzo entre otros, con los cuales se pone a los hospitales de SESVER a la vanguardia en bioseguridad, así como en los diagnósticos y tratamientos.



Ahí mismo, fueron entregados otros 1.3 millones de pesos en equipos de termo nebulizadores y aspersores para el control de enfermedades transmitidas por vector; al respecto el Titular de la SS|SESVER, Dr. Gerardo Díaz Morales, resaltó; ’esta inversión nunca antes fue realizada por las administraciones que nos antecedieron, sino hasta esta cuarta transformación, que ratifica la buena administración y como resultado el fortalecimiento de los Servicios de Salud de Veracruz’.



El Gobernador del Estado, subrayó la importancia de la dotación de equipamiento médico y de las unidades al equipo de vectores, cuya figura es importante dentro del sistema estatal de salud, al tiempo de enfatizar la gran inversión que este año se realiza en salud, revirtiendo el daño de las obras negras que dejaron gobiernos pasados.



Cabe mencionar que el ciudadano, José Israel Villa Campos, a nombre del Departamento de Control Enfermedades Transmitidas por Vector de la Jurisdicción Sanitaria No. 5 perteneciente a Xalapa, dijo al hacer uso del micrófono; ’aprovecho y agradezco este espacio, para hacer mención de lo importante que somos el equipo de vectores en el control de enfermedades como el Dengue, Zika y Chikungunya, así como Paludismo, Enfermedad de Chagas y Leishmaniasis pero que las anteriores administraciones, no nos volteaban a ver, aun sabiendo nuestras necesidades’.



’Sin embargo actualmente con la llegada de este Gobierno la situación para nosotros se transformó en dotación de herramientas de trabajo, uniformes, insumos y todo lo necesario para desempeñar nuestra importante labor, sin lugar a dudas, queda claro que una administración correcta, permite la gran inversión histórica que hoy estamos recibiendo’