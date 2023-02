Intensifican guerra sucia contra Delfina Gómez; irregularidades de 830 mdp son de universidades estatales

La Secretaría de Educación Pública aclaró que las irregularidades por 830 millones de pesos reportadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no corresponden a la SEP, sino a universidades estatales a las que se les otorgó el recurso federal, siendo las universidades públicas estatales del Estado de México y dirigidas por miembros del PRI, las instancias que deben subsanar los señalamientos.



Sin embargo, en los últimos días en redes sociales y medios afines al PRIAN, se orquestó una campaña negra que acusaba a la maestra Delfina Gómez, con información falsa, lo que generó la respuesta por parte de la SEP que aclaró que ’los recursos se entregan a gobiernos de las 32 entidades del país a través de sus áreas financieras’.



’Dichos recursos, que la ASF denomina ‘Gasto federalizado’, son autorizados y ejercidos por las propias autoridades locales y de cada plantel escolar.



Por tal motivo, la comprobación del uso de recursos es responsabilidad de las instituciones educativas, ‘que están obligadas a presentar las justificaciones y evidencias de su ejercicio ante la autoridad correspondiente’.



Entre los personajes que difundieron la información falsa se encuentran los expresidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, y comunicadores abiertamente en contra de MORENA como Carlos Loret de Mola, Denise Dresser y Héctor de Mauleón.



’El ejercicio de los recursos es responsabilidad de las instituciones educativas, quienes cuentan con su propio órgano de gobierno colegiado que autoriza el ejercicio del gasto y, en su caso, las modificaciones del presupuesto.



En caso de observaciones, las autoridades financieras y educativas estatales deben aportar los argumentos necesarios para comprobar el correcto ejercicio de los recursos públicos ante la ASF’, detalla la SEP.



’Los apoyos financieros que entrega la federación se formalizan mediante la suscripción de convenios y/o instrumentos que especifican montos respectivos; al tratarse de gasto federalizado, la ASF establece un apartado específico en sus informes de auditoría’, precisó la dependencia en un comunicado.



Al respecto, Delfina Gómez, precandidata de Morena al gobierno del Estado de México, quien lidera las encuestas por 20 puntos de ventaja sobre la precandidata del PRIAN, comentó que son acusaciones falsas.



’Son acusaciones falsas y perversas que buscan ensuciar la legítima lucha por el cambio en el Estado de México. Todos los días salgo de casa con la frente en alto y la gente que me conoce sabe que estoy limpia, saben quién es la maestra Delfina y eso me fortalece’, expuso la precandidata de MORENA.



En ese sentido, el diputado morenista Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, aseguró que la ASF es utilizada para perseguir políticamente a Delfina Gómez.



’Que no utilicen los sistemas de fiscalización como persecución política porque los desvirtúan. Esa observación de 830 millones de pesos es para organismos públicos desconcentrados de la administración pública y así que quien debe solventar esas observaciones son las universidades, no a la SEP’, concluyó Ignacio Mier.





Auditoría señala a Universidad Autónoma de Coahuila

Elgrueso de las observaciones de la Auditoría van para la Universidad Autónoma de Coahuila, de los 830 millones de pesos, les corresponde aclarar 693 millones de pesos, es decir el 82% del total de la observación es de la Universidad Autónoma de Coahuila, cuyo rector es el Ingeniero Salvador Hernández Vélez, dirigente priista de Coahuila, Diputado local y federal con el PRI y Presidente del Comité Ejecutivo estatal de PRI Coahuila.



Asimismo, 14 universidades públicas del Estado de México que recibieron recursos o subsidios del Programa de Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales en 2021 reportaron incidentes en el manejo y registro de los fondos, y van desde fallas en los registros contables, hasta irregularidades más graves como el desvío de recursos a obras o al pago de cosas o personas no autorizadas por las reglas del programa.



Dichas instituciones educativas son operadas por miembros con trayectoria priista, ex alcaldes, ex diputados o consejeros del PRI, quienes violaron el catálogo de normas relacionadas con disciplina financiera, reglas de operación, convenios firmados con la SEP y relativos a la contratación de servicios o adjudicaciones, que pueden ser consultadas aquí: https://www.dgesui.ses.sep.gob.mx/programas/subsidios-federales-para-organismos-descentralizados-estatales-u006



El auditor responsable fue Octavio Mena Alarcón, quien fue Oficial Mayor en Banobras y Auditor de Enrique Peña Nieto, sigue revisando las cuentas del gobierno de Alfredo del Mazo como lo hace desde el 2018, pese al posible ’conflicto de interés’ en que está incurriendo desde entonces, pues en la Cuenta Pública del 2021, dejó de consignarse al responsable de cada auditoría.



Las auditorias completas pueden ser consultadas en el segundo informe consolidado de la ASF correspondiente a la Cuenta Pública 2021:

https://www.asf.gob.mx/Section/58_Informes_de_auditoria.