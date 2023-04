Intensa guerra sucia contra Delfina Gómez; ’el 60% de intención de voto hacia la maestra los tiene enardecidos’: Horacio Duarte

TLALNEPANTLA, Estado de México.- Horacio Duarte, coordinador general de campaña de MORENA en el Estado de México, denunció una intensa operación de guerra sucia en contra de la maestra Delfina Gómez, candidata a gobernadora del Estado de México por MORENA, PT y Partido Verde.



Horacio Duarte aseveró que tienen conocimiento que el publicista español Antonio Sola, a quien se le atribuye la guerra sucia en contra del actual presidente de la República durante la campaña presidencial del 2006, colabora con la campaña de la priísta Alejandra del Moral.



’Ante la desventaja en las encuestas, la lógica de sus estrategas es difamar siguiendo el manual de guerra sucia.



Lo que no mancha, tizna, piensan, y comenzaron regalando tortillas envueltas en papel con la cara de su candidata, algo que el Tribunal Electoral ya ha declarado como ilegal’, señaló Horacio Duarte.



Asimismo, añadió que se han detectado 12 páginas o portales en internet dedicados a la guerra sucia en contra de la maestra Delfina Gómez, pagadas por una empresa llamada ’The Financial Femme’, que ha su vez ha pautado para el diputado panista Juan Carlos Romero Hicks y ahora lo hace a favor de la candidata del PRI.



’Como acostumbran, gastan miles de pesos en atacar la imagen de la maestra Delfina Gómez, estas mismas páginas dedicadas a la guerra sucia también se encargan de posicionar a Alejandra del Moral y a Juan Carlos Romero Hicks’, señaló el coordinador general de campaña de MORENA en el Estado de México.



Horacio Duarte mostró evidencias de que la empresa ’The Financial Femme’ posiciona a Juan Carlos Romero Hicks con publicaciones en sus redes sociales, donde además de atacar con guerra sucia a la maestra Delfina Gómez, también apoyan directamente a Alejandra del Moral.



’Desde hace cinco meses, los resultados de las encuestas no han hecho más que reafirmar que el 80 por ciento de los mexiquenses quieren un cambio, y ven en el proyecto de la maestra Delfina Gómez la transformación que tanto anhelan.



Por el contrario, saben muy bien que la alianza opositora y su candidata representan el proyecto de la corrupción’, sentenció Horacio Duarte.



De acuerdo a las últimas encuestas prestigiadas publicadas en medios de circulación nacional, la maestra Delfina Gómez tiene una intención de voto en promedio del 60 por ciento, y una ventaja de 20 puntos sobre Alejandra del Moral, candidata del PRI, PAN, PRD y NA-Edomex.



’Las últimas encuestas publicadas por medios de información, y aquellas que tienen sus propias dinámicas de divulgación, le dan a la maestra Delfina Gómez una intención de voto cercana al 60 por ciento y una ventaja promedio de 20 puntos sobre la candidata de oposición, por eso están enardecidos y han intensificado la guerra sucia contra la maestra Delfina’, explicó Horacio Duarte.



’En el caso de Berumen, nos da el 60 por ciento de intención de voto y 20 puntos de ventaja; El Financiero, nos da 59 por ciento de intención de voto, y 18 puntos arriba; Enkoll, publicada por un diario con 100 años de historia también nos da el 59 por ciento y 18 puntos más’, detalló Horacio Duarte.



En conferencia de prensa, Horacio Duarte mostró una tabla con los resultados de las últimas encuestas publicadas sobre el proceso electoral en el Estado de México, así como fotografías de bardas con pintas y volantes amenazantes con los que los políticos de siempre intentan desprestigiar a la maestra Delfina Gómez.



Por su parte, Martha Guerrero, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA, recalcó que la maestra Delfina Gómez continúa con su campaña por la gubernatura del Estado de México presentando sus propuestas y recorriendo los 125 municipios mexiquenses.



Destacó que en estos recorridos, exlíderes de otros partidos se han sumado al proyecto de la maestra Delfina Gómez porque ven en él la esperanza del cambio.



’La gente asiste de manera natural y ha llamado la atención, y quiero recalcar esa parte, que compañeras y compañeros de otros partidos hoy nos ven como una esperanza, por eso muchos liderazgos en las regiones que ha visitado la maestra Delfina Gómez, públicamente se han unido a este proyecto porque confían en el verdadero cambio’.



Este 29 de marzo pasado, la casa encuestadora Berumen publicó su último estudio demoscópico, en el que la maestra Delfina Gómez tiene una ventaja de 20 puntos colocándola con el 60 por ciento de las preferencias, en tanto, Alejandra del Moral con un 40 por ciento.



De acuerdo con el estudio de El Financiero, publicado el 27 de marzo, la maestra Delfina Gómez tiene el 59 por ciento de intención del voto, en tanto Del Moral cuenta con un 41 por ciento de las preferencias, es decir, existe una diferencia de 18 puntos entre las contendientes.



Mientras que la encuesta de Enkoll realizada para el periódico El Universal, la maestra Delfina Gómez tiene el 59 por ciento de la intención de voto rumbo a la gubernatura del Estado de México, lo que la ubica con una ventaja de 18 puntos sobre Del Moral, quien registra el 41 por ciento de las preferencias de acuerdo con ese estudio.



Las encuestas referidas y sus respectivas metodologías pueden ser consultadas en el siguiente link:

https://berumen.com.mx/estudio-preelectoral-en-el-estado-de-mexico-ola-2/