Instruye AMLO a la Marina se den a conocer datos sobre la Guerra Sucia

La mañana de este miércoles el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, autorizó que se abran los archivos de la Secretaría de Marina (Semar) con respecto a la llamada ’Guerra Sucia’ en México, como se está haciendo en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).



Durante su rueda de prensa matutina, el mandatario federal aseguró que lo que le interesa a su Gobierno es que se conozca la verdad de todo lo que pasó durante ese periodo, cuando los movimientos opositores fueron aplastados por militares.



’Esto de la Comisión de la Verdad a todos nos interesa conocer lo que pasó; castigar a los responsables; y sobre todo que no se repitan estos actos de autoritarismo, intervención del Estado en contra de opositores; y sobre todo que no haya desapariciones, crímenes, masacres, que se respeten los derechos humanos", indicó.



’La Subsecretaría de Gobernación está dando seguimiento a este proceso, y seguramente la Comisión de la Verdad va a solicitarlo. Y desde ahora puedo informar que se autoriza que se abran los archivos de la Secretaría de Marina. Nos van a informar de qué manera pueden hacerlo’, agregó.



El Jefe del Ejecutivo federal recordó que ’hay instrucciones para que se permita la entrada a archivos militares, desde todas las instituciones del Gobierno’, por lo que consideró que ’no habría ningún problema en hacerlo con la Secretaría de Marina’.



La llamada ’guerra sucia’ es el período comprendido entre 1965 y 1990, en el cual el Estado mexicano cometió múltiples violaciones a los derechos humanos en contra de opositores, organizaciones estudiantiles, movimientos sociales y campesinos y grupos guerrilleros.



El Gobierno mexicano, a través de sus Fuerzas Armadas, el Estado Mayor Presidencial (EMP) y la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), implementó una política represiva mediante la vigilancia, las detenciones ilegales, los secuestros, las torturas y la desaparición de cientos de opositores políticos y líderes sociales.



Décadas después de que se cometieron esos delitos, aún se desconoce cuántas personas fueron detenidas, torturadas y desaparecidas. En tanto, los responsables de estos crímenes no han sido juzgados. Con información de ACTUALIDAD RT