Instan a la ciudadanía a moderar consumo de alcohol y evitar quema de pirotecnia en fiesta de fin de año

Con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población, el Gobierno de Chimalhuacán, a través de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, insta a la ciudadanía a moderar el consumo de alcohol en las fiestas de fin de año, a no conducir en estado de ebriedad y a evitar la quema de pirotecnia a fin de prevenir accidentes.



El comisario municipal Salvador Hernández Torres, indicó que durante el mes de diciembre se han presentado diversos accidentes por el abuso del consumo de alcohol, particularmente decesos por derrapes en motocicletas. ’Le pedimos a la ciudadanía que si toma no maneje y que modere su consumo de alcohol para evitar percances viales que comprometan su vida y la de otras personas’.



Agregó que otros incidentes que se presentan en las fiestas decembrinas son resultado del mal manejo de la pirotecnia, por lo que recomendó no comprar pirotecnia en estas fechas.



’Hemos tenido incendios en casas y pastizales, así como infantes y adultos lesionados con quemaduras hasta de segundo grado por manejar de manera imprudente la pirotecnia, por esa razón les solicitamos que no quemen pirotecnia’.



El comisario agregó que la policía municipal está alerta al llamado de la ciudadanía, ante cualquier emergencia que se presente en alguno de los 80 cuadrantes en que se encuentra dividido el municipio, señaló que mantiene operativos en toda la demarcación y se ha reforzado la seguridad en el marco de las vacaciones de fin de año.



Añadió que trabaja en coordinación con la Dirección General de Protección Civil y Bomberos, así como con Rescate Municipal, para intervenir de manera rápida y hacer frente a cualquier eventualidad.



Por último, indicó que para hacer el llamado a la policía la ciudadanía puede descargar la aplicación ’Chimalerta’ o llamar al teléfono 5593152454.