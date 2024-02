Inmune campaña de Claudia a injerencia extranjera: aventaja por 34 puntos

Primero fueron ProPública y Deutsche Well. Después fue el New York Times. Para ambos casos, Atlas Network contribuyó a la difusión usando granjas de bots en diversos países. Pese a toda esa organización, febrero ha resultado positivo para la candidata Claudia Sheinbaum, quien no afloja y se mantiene 34 puntos arriba de Xóchitl Gálvez, es decir, que le gana por un 2 a 1.



Lo anterior, de acuerdo con la encuesta de encuestas de Polls.mx, misma que coloca a Claudia con un 64% de intención de voto y a Xóchitl con solamente 30 a unos días de iniciar de lleno las campañas electorales.









El efecto bumerang de compartir noticias falsas le ha cobrado facturas a la alianza fraguada por el magnate Claudio X. González.



Y no fue lo único que salió mal al PRIAN, quien pese a los descalabros, continúa hundiéndose con sus estrategias.



Claro ejemplo es lo acontecido por el huracán Otis en Guerrero, donde se dedicaron a realizar una campaña negra en contra del gobierno federal por una supuesta falta de apoyo. Cuál ha sido su sorpresa que con base a programas de restauración, dicha entidad es la que actualmente más aprueba a Andrés Manuel López Obrador en el país de acuerdo con Enkoll.