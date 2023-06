Inician inscripciones para estudiar Medicina, becados, en una de las 9 Universidades del Bienestar en Hidalgo

Este 10 de junio inicia el proceso de solicitud de ingreso a las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, anunció el delegado Abraham Mendoza Zenteno, quien señaló que la convocatoria va dirigida para quien concluyó sus estudios de nivel medio superior.



Entre la oferta educativa, existe la carrera de Medicina Integral y Salud Comunitaria; la formación de médico es una de las más demandadas por los aspirantes en la entidad y una de los que menos espacios encuentra en la instituciones educativas.



Al respecto, señaló que este sistema universitario tiene como finalidad el garantizar el derecho a la educación superior de las y los jóvenes en nuestro país, por lo que el Gobierno de México lo creó con carácter gratuito y sin examen de admisión; además, subrayó que quien ingrese obtendrá una beca de 2 mil 575 pesos al mes, por lo que el delegado invitó a todas y todos los interesados a ingresar a la página ubbj.gob.mx para realizar su inscripción, subrayando que el periodo de registro estará abierto hasta el 30 de junio.



En Hidalgo hay 9 planteles ubicados en los de los municipios de Ajacuba, Chilcuautla, Francisco I. Madero, Huasca de Ocampo, Jacala, San Felipe Orizatlán, Tlanchinol, Yahualica y Tizayuca.



En otro tema, informó que del 19 al 30 de junio, se llevará a cabo la incorporación a la Pensión para el Bienestar de las personas que cumplen 65 años en los meses de mayo y junio, así como de las personas rezagadas.



Los requisitos son: acta de nacimiento, identificación oficial, CURP certificada, comprobante de domicilio no mayor a 3 meses y un número telefónico de contacto. Si se desea registrar a una persona auxiliar deberá presentar los mismos documentos, indicó el delegado Abraham Mendoza.



Continuando con la atención a este sector, del 5 al 15 de junio se entregarán 5 mil 700 tarjetas del Banco Bienestar, a personas que realizaron su solicitud de incorporación a la Pensión para el Bienestar, en el mes de febrero.



El delegado también informó que se logró un avance del 90% en la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar a las personas que cobraban a través de Banamex, BBVA y el resto de los bancos, esto como parte del Plan Nacional de Bancarización. Señaló que habrá una nueva oportunidad para las personas que no pudieron recoger las tarjetas dentro del periodo que les correspondía, pues es una prioridad garantizar que nadie se quede sin medio de cobro de su pensión.



Así también, subrayó que los depósitos a las tarjetas que aún no se entregan se realiza hasta que las personas beneficiarias las tengan en sus manos, resaltando la importancia de recoger su plástico, pues ya no se harán depósitos en la tarjeta anterior.



Sobre el programa Fertilizantes para el Bienestar dio a conocer que a la fecha se ha atendido a 14 mil 307 productoras y productores y dentro de las primeras dos semanas de entrega, se tiene un avance del 24.08 por ciento respecto a la totalidad de productores considerados en la convocatoria en el Estado.



Finalmente, respecto al programa ’La Escuela es Nuestra’, el lunes 29 de mayo inició el proceso para realizar asambleas en mil 735 escuelas para conformar los correspondientes Comités Escolares de Administración Participativa. El avance a la fecha es de 199 asambleas realizadas.