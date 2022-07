Inician carpeta de investigación por delito de daños a palacio de Chimalhuacán

Los sucesos ocurridos la noche del jueves 21 de julio, que derivaron en daños en los bienes (públicos muebles e inmuebles), producto de la vandalización de cinco motocicletas de uso de la Policía Municipal y un conato de incendio en las instalaciones que albergan el H. Ayuntamiento de Chimalhuacán, deben ser esclarecidos y juzgados en las instancias correspondientes.



En ese tenor, el H. Ayuntamiento de Chimalhuacán informa que la Dirección Municipal Jurídica y Consultiva inició la carpeta de investigación Nez/Nez/Chi/026/214156/22/07 por el delito Daños en los bienes (públicos muebles e inmuebles) contra quienes resulten responsables, ante la Mesa de Trámite.



Asimismo, precisa que en los hechos violentos no se registraron lesionados, pese a que el ataque fue directo contra servidores públicos, como directores, jefes de área y policías municipales. Los derechos a la libertad de expresión y de manifestación de los agresores, en este caso locatarios del antiguo Mercado ’Ignacio Zaragoza’ y personas ajenas, en todo momento fueron respetados durante su participación en estos lamentables hechos violentos, promovidos por líderes que incitaron a los manifestantes a prender fuego en las escalinatas del Palacio Municipal y a apoderarse de cinco vehículos oficiales (motocicletas) quemándolos y destruyéndolos frente a la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán.





Un claro ejemplo de la disposición al diálogo de parte del H. Ayuntamiento de Chimalhuacán es la reunión de mediación que tuvo lugar la noche del jueves entre Servidores Públicos y una comisión de 10 personas representando a los locatarios de dicho mercado, entre las que se encontraba la expareja del legítimo dueño de los locales 34 y 35 (con quien ya se había acordado la entrega y quien se encuentra trabajando en el Mercado nuevo ’Ignacio Zaragoza’ desde el mes de enero de 2022), acompañada de 3 abogados, misma que en el pasado perdió la disputa legal de los dos locales ante su expareja.



Sus abogados ’validaron que todo el proceso que viene haciendo la administración es correcto y que no se está violentando ningún derecho, ni a persona alguna, y reconocieron que se está actuando conforme a derecho’, como se confirmó en la mesa de diálogo llevada entre servidores públicos y la comisión de locatarios.



El acuerdo al que se llegó en dicha reunión, sostenida al interior del Palacio Municipal, fue que la administración no hará nada que la ley no le asista, ’no vamos a violentar el derecho de absolutamente nadie y siempre que nosotros actuemos, lo haremos conforme a derecho y actúaremos de esta forma’, señalaron autoridades municipales.