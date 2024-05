Inicia votación anticipada en Ceresos de Hidalgo

En una acción coordinada, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) llevaron a cabo la primera jornada de votación anticipada en cuatro de los 12 Centros de Reinserción Social (Ceresos) de la entidad.



En los penales de Pachuca, Tula, Huichapan y la Huasteca, las personas privadas de su libertad en prisión preventiva tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho político-electoral. Estas personas, que no cuentan con una sentencia condenatoria, participaron en la elección de sus representantes para los cargos de presidente de la República, diputación local y alcaldes.



La Subsecretaría de Reinserción Social de la SSPH proporcionó adecuados espacios físicos al interior de los centros penitenciarios para el desarrollo de la votación. Además, implementó las medidas institucionales y operativas necesarias para garantizar que los comicios se llevaran a cabo sin incidentes, asegurando un ambiente de tranquilidad.



En el Cereso de Pachuca, 158 personas de un total de 309 contempladas en el padrón electoral emitieron su voto durante esta jornada. Aquellos que no pudieron participar lo harán en fechas posteriores de acuerdo al calendario establecido por el INE. En el penal de Huichapan, se registró la participación de 19 hombres en el proceso de votación.



Este es un paso significativo hacia la inclusión y el ejercicio pleno de los derechos democráticos, demostrando el compromiso de las instituciones por garantizar la participación ciudadana en todos los ámbitos de la sociedad.



En tanto, en el centro penitenciario de la Huasteca de las 25 personas contempladas en el padrón electoral, emitieron su sufragio 23, de las cuales 21 fueron hombres y 2 mujeres; los dos ciudadanos que no emitieron voto fue porque obtuvieron su libertad. En cuanto al centro penitenciario de Tula, se tuvo una votación total 117 personas de las cuales 108 fueron hombres y 9 mujeres.



Para el caso de Hidalgo, este ejercicio se estará llevando a cabo hasta el 13 de mayo en los Ceresos de Actopan, Apan, Ixmiquilpan, Jacala, Mixquiahuala, Molango, Tenango de Doria y Tulancingo.