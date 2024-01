Inicia Morena 2024 aplastando también en gubernaturas

Desde hace 6 años, Morena junto con sus aliados ha ganado 2 por cada 3 gubernaturas que ha contendido en el país y en 2024, esa es la cuota mínima que podría llevarse, toda vez que aún pelea por otras dos, por lo que no sólo aplastaría en la presidencial.



La inercia de las elecciones federales, donde Claudia Sheinbaum aventaja en un 2 a 1 la propuesta del magnate Claudio X. González con un 63% en intención de voto, también se reflejará en elecciones estatales cómodas para Morena, pues en todas las entidades donde actualmente gobierna, o lo hacen sus aliados, tiene una ventaja considerable.



Los resultados corresponden a Polls.mx, agregadora de encuestas que ocupa al menos 30 casas encuestadoras para da a conocer sus hallazgos.



En Tabasco, al no haberse fraguado una alianza electoral opositora para evitar una mayor humillación, la ventaja que tienen sobre el segundo lugar es de 61 puntos, una completa locura que poco cambiaría aún y si fuera contra el PRIANRD. El presidente es santo en su tierra.



Chiapas es la segunda entidad con ventaja más aplastante, pues allí son 41 los puntos de ventaja que tienen. Simplemente aplastante.



No hay duda de que Puebla volverá a quedarse en manos morenistas con los 27 puntos de diferencia que tienen sobre la segunda fuerza política.



En Veracruz son 26 los puntos en intención de voto con la que superan al PRIAN, los cuales son un muro infranqueable al que simplemente nos hemos acostumbrado en virtud de que Sheinbaum le lleva más de 30 a Xóchitl.



Tanto en Morelos como en la Ciudad de México la ventaja morenista es de 22 unidades, más que suficiente para ganar con comodidad y para que el resultado no deje ninguna duda,



Pero las seis entidades mencionadas ya estaban en manos de Morena y/o aliados, por lo que si bien es una excelente noticia para su proyecto que la gente vuelva a confiar en ellos, mejoran sus proyecciones al saber que tanto n Yucatán como en Jalisco la desventaja es apenas de 5 y 4 puntos, respectivamente, esto es, que a merced de lo que suceda en los próximos meses, la moneda está en el aire.



Es así que la única entidad donde Morena no aspira a ganar es Guanajuato, pues allí la diferencia que el PRIAN tiene sobre ellos es de 11 puntos, que si bien no es ni de cerca lo abultada que es para Morena en los seis primeros ejemplos, es suficiente como para reconocer que tiene muy pocas posibilidades, a menos que suceda un evento completamente atípico.