Inicia sexta Semana del Periodismo 2023

Durante la ceremonia de inauguración de la 6ª Semana del Periodismo 2023, dieron a conocer las conferencias que llevarán aa cabo por especialistas en periodismo, talleres, exposiciones de libros y de caricatura periodística.



Podemos tener diferencias, incluso álgidas, pero nunca menoscabar el derecho que tienen de manifestarlo en los medios y hacerlo con responsabilidad. Así lo expresó el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar durante la ceremonia de inauguración de la 6ª Semana del Periodismo 2023.



Refirió que siendo diputado, en la 59 Legislatura, impulsó la modificación del Art. 4º Ter de la Constitución del Estado, para proteger el secreto profesional, tanto de periodistas o de cualquier otra profesión que deba guardar la reserva de quien acude con ellos.



Tengo un profundo respeto por esta profesión, la construcción de un prestigio lleva años, he sido testigo de vida de mujeres y hombres ejemplares, dijo y agregó que esa interacción es importante también con quien no coincide con ellos o hace referencia a un cargo público.



Menchaca Salazar externó su respeto absoluto al desempeño de la profesión periodística desde su ámbito de competencia y confió en que el Legislativo retomará la inquietud manifestada por Alejandro Gálvez, respecto a la actualización de la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Salvaguarda de los Derechos para el Ejercicio del Periodismo, así como a legislación Penal.



Pero no se trata sólo de plasmarlo en la ley, insistió el mandatario, sino de hacerlo efectivo y que sientan la protección del Estado, ese es el compromiso del gobernador y el equipo que lo acompaña, agregó.



En tanto, Alejandro Gálvez Díaz, presidente de la Fundación para la Comunicación y el Periodismo (Funcope), urgió a retomar los trabajos para formalizar la actualización de ese marco jurídico que necesitan los periodistas ante la inseguridad, la violencia, el narco, el huachicol, la corrupción y todos los elementos de riesgo para la actividad periodística.



Alertó de la crisis que se vivirá, si el Poder Judicial de la Federación no hace su trabajo para que ese decreto publicado el 27 de diciembre que modifica la Ley de Comunicación Social quede sin efecto, toda vez que es violatorio de la Constitución.



La secretaria general de la Funcope, Aída Suárez Chávez hizo una remembranza de los años que lleva este evento para comunicadores y periodistas, así como la forma en la que ha crecido y traspasado fronteras, en esta ocasión con España como país invitado.



Se dieron cita a esta inauguración, el encargado de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Santiago Nieto Castillo; la secretaría de Cultura en la entidad, Tania Meza Escorza; la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, Ana Karen Parra Bonilla; el alcalde de Pachuca, Sergio Baños Rubio, la presidenta municipal de Tepeapulco, Marisol Ortega López, así como empresario patrocinadores de estas actividades y medios de comunicación tanto de la capital de Hidalgo, como de municipios donde la actividad periodística es un ejercicio cotidiano.