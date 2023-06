Inicia "Pepe’ Couttolenc gira de agradecimiento a estructuras Verdes por el Estado de México

Desde Sultepec, José Alberto Couttolenc Buentello, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Estado de México arrancó una gira de agradecimiento a su estructura y mega reforestación, tras los resultados obtenidos en las recientes elecciones para gobernador que favorecieron a la Maestra Delfina Gómez Álvarez.



’Hoy aquí, en Sultepec arrancamos una gira de agradecimiento en todo el Estado de México, vamos a visitar municipio por municipio y agradecer a todos los ecologistas que se la han rifado por nosotros desde un principio’, comentó ’Pepe’ Couttolenc, frente a cientos de integrantes de la Familia Verde y de su Presidente Municipal, José Alberto Mejía Santa Olalla.



Explicó que el Estado de México se ganó por ocho puntos porcentuales y el Partido Verde aportó 10 por ciento, por lo que reconoció el trabajo y esfuerzo de la toda la estructura ecologista que fue determinante para el triunfo de la Maestra Gómez Álvarez en esta contienda electoral, ’algo que se premia en el partido es la meritocracia, todos aquellos que trabajan, que se la han rifado por nosotros les tiene que ir muy bien’.



Del mismo modo, resaltó la labor en este municipio Verde, no solo en campaña sino en toda la administración, por el ’Güero’ Mejía quien lo ha posicionado como una referencia en los cierres de campaña y es punta de lanza en los programas sociales que han impulsado.



’Se abrirá una ventana de oportunidades brutal, habrá apoyos como nunca antes, vamos a impulsar el municipio de Sultepec para que sea referencia en todo el Estado de México, no solo en el sur (del estado), queremos replicar este modelo con el liderazgo, por supuesto, de nuestro presidente, el Güero Mejía, pero todo esto empieza gracias y por ustedes que creyeron en este proyecto del Verde Edomex’, aseguró.



Finalmente, Couttolenc Buentello recordó el crecimiento de este instituto político en los últimos años y que hoy se coloca a la par del PAN, posicionándose prácticamente como la tercera fuerza política en la entidad, no obstante, recordó prepararse el siguiente proceso electoral de 2024, ’hay que seguir trabajando, pero ahorita toca festejo’.