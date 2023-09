Inicia mes del testamento en Chimalhuacán

El próximo martes 5 de septiembre iniciará en Chimalhuacán, Estado de México, el Mes del Testamento, en el que los habitantes del municipio podrán tramitar su testamento a bajo costo en distintas sedes del territorio municipal, así lo informó la titular de la Dirección Jurídica y Consultiva, Andrea Lorena Rodríguez González.



Las personas interesadas en tramitar su testamento deberán presentar su identificación oficial vigente (INE) y su Clave Única de Registro de Población (CURP) los martes y miércoles del presente mes, de las 9:00 a las 13:00 horas, a alguna de las siguientes tres sedes que el H. Ayuntamiento de Chimalhuacán pone a su disposición:



Cabecera Municipal (Ignacio Zaragoza s/n, Cabecera Municipal, 56330), Módulo Santa Elena (calle Otatli s/n, barrio Hojalateros, 56360) o en las oficinas del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Av. Bordo de Xochiaca s/n, Xochiaca).



El costo por testamento será de mil pesos. Las personas con alguna discapacidad visual, auditiva, que no puedan firmar, no sepan leer ni escribir o sean mayores de 80 años, deberán presentarse con dos testigos con identificación oficial vigente y no deberán ser familiares ni mayores de 80 años.



Para más información, comuníquese al 55 92 08 63 03 extensión 214.