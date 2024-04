Inhabilitará Caasim vías del bulevar Colosio hasta el 19 de abril

El lunes 15 de abril, entró en operación un pozo en la colonia Juan C. Doria, en el sur de la zona metropolitana de Pachuca. Con una profundidad de 300 metros y una capacidad de producción de 30 litros por segundo, abastecerá a varias colonias, incluyendo Juan C. Doria, Geovillas, Tulipanes, Rinconadas de San Francisco, ISSSTE, Venta Prieta pueblo, Puerta de Hierro, Centro Minero y diez colonias más de forma indirecta.



Brigadas de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim), realizaron recorridos de supervisión como parte de las primeras pruebas de aportación y arranque del mismo.



También revisaron el funcionamiento de válvulas, limpieza de cajas, medición de los caudales de inyección, además de la implementación de pruebas de laboratorio respecto a la calidad del agua.



Para monitorear los niveles de fuerza y desempeño de infraestructura, personal operativo de este organismo realizó un recorrido en domicilios de las principales colonias para inspeccionar las zonas donde se modificó la presión del vital líquido.



En tanto que, este martes 16 de abril, acudió la unidad móvil a la colonia Juan C. Doria, para la atención directa a usuarios.



Es importante mencionar que existe la posibilidad de la presencia de sedimento, derivado del incremento en el caudal y presión; circunstancia que será temporal y que está exenta de cualquier tipo de riesgo.



Simultáneamente, se lleva a cabo la interconexión del pozo Colosio a la línea de distribución de agua potable, lo que permitirá realizar las primeras pruebas de aportación para su próximo arranque.



Por tal motivo fue necesario el cierre del carril de baja velocidad del bulevar Colosio a la altura del First Cash hasta prolongación Rojo Gómez.



Estas labores tendrán una duración de ocho días y se estima finalizar el próximo viernes 19 de abril, por lo que se invita a la población considerar vías alternas.