Ineficientes políticas estatales de atención a jóvenes: Higinio Martínez

Toluca, Méx., a 27 de julio de 2022. El senador Higinio Martínez Miranda sostuvo que el hecho de que el 34.2 de las personas privadas de la libertad (ppl) en cárceles mexiquenses, sean jóvenes de entre 18 a 29 años, habla de que a nivel estatal no existe una política integral de atención a este sector, que cada vez se involucra más en actos delictivos.



Luego de que se difundiera en medios que los jóvenes privados de su libertad cometieron principalmente el delito de robo, y que un 98 por ciento no tiene estudios completos, es reflejo de que hoy los jóvenes mexiquenses son excluidos de las políticas de atención estatales.



Incluso la entidad mexiquense supera a la Ciudad de México con más personas recluidas de entre 18 a 29 años, por lo que urge que una nueva política integral que cubra sus necesidades, les permita cumplir con sus aspiraciones personales, y que se sientan incluidos en la sociedad.



’En el Estado de México, los jóvenes tienen escasas oportunidades de estudio, de empleo, y no hay espacios para su esparcimiento, ni apoyos deportivos, que los permitan sentirse incluidos, y muchos de ellos terminan en actividades delictivas’, aseveró el senador mexiquense.



En este sentido, el fundador de la asociación civil Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, José Humbertus Pérez precisó que los jóvenes privados de su libertad en la entidad, que representan el 34.21 por ciento de la población penitenciaria mexiquense, muestran el fracaso del sistema y modelo económico excluyente, y debido a la desintegración de las familias, le pegó a este sector, no estar integrados, al modelo de desarrollo establecido en los últimos 30 años.



Lamentó que muchos casos no hayan tenido derecho a fianza para llevar sus procesos y condenas mediante una medida de vigilancia y supervisión, y planteó que desde el Poder Legislativo y para el próximo gobierno estatal se hagan planteamientos que permitan reintegrar a los jóvenes a la sociedad.



Aunado a ello, explicó este porcentaje representa un gran gasto social para la población, en tal sentido que, la administración federal debería considerarlos para incluirse en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, porque muchos son falsos culpables, es mejor que construyan el futuro en reinserción, con trabajo y estudio, con medidas de vigilancia y supervisión, y no tenerlos en la cárcel.



José Humbertus consideró que al no existir un programa de reinserción diseñado durante su internamiento, en libertad les afecta, aunado a que fallaron los controles sociales para la prevención, pues han sido abandonados por la sociedad, el estado y la legislación.