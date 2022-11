Incorporan a mujeres chimalhuaquenses con y sin discapacidad para trabajar con actual gobierno

Reunidas en las instalaciones del Museo Chimaltonalli, ubicado en Predio El Molino, Cabecera Municipal, donde les dieron la bienvenida, la Presidenta Flores Jiménez les preguntó: ’¿Quién de ustedes viene por recomendación? ¿O por ayuda de algún conocido?’, y las nuevas servidoras públicas movieron su cabeza en forma negativa. ’¿Quién viene por su preparación profesional?’, volvió a preguntar la Alcaldesa y todas ellas levantaron su mano.



’Antes, los cargos a las mujeres se les conferían donde no tomaran decisiones, hoy ya no es así, por eso lanzamos esta convocatoria transparente y abierta para mujeres; algunas van a llegar a ser directoras y jefas de área, aquí es parejo, todas tienen la confianza y si entregan resultados, adelante.



Siéntanse reconocidas por su esfuerzo, ya son parte de esta administración, de esta transformación, todas vamos a ser un solo equipo, porque necesitamos sacar adelante a nuestro municipio’, dijo la Alcaldesa Flores Jiménez a las nuevas servidoras públicas, en su mensaje de bienvenida.



Lupita Karina Galicia Vega, titular del Departamento de Fomento al Empleo, mencionó que la Presidenta busca la igualdad, la transformación y el cambio en el municipio, por ello lanzó la Convocatoria de Nuevo Ingreso a la Administración Pública Municipal dirigida a mujeres residentes de Chimalhuacán. ’Fue un proceso en el que participaron más de 700 mujeres, de las cuales fueron seleccionadas 70, bienvenidas todas a esta administración pública municipal, que van a transformar de la mano de nuestra presidenta Xóchitl Flores Jiménez’, expresó la titular de Fomento al Empleo, durante la reunión.



El titular del Departamento de Innovación de la Gestión Pública, Constanzo de la Vega Membrillo, recordó que en Chimalhuacán se logró que una mujer, Xóchitl Flores Jiménez, llegara a la presidencia producto de una movilización ciudadana, lo cual le dio el impulso para buscar la igualdad en la administración, ’mediante esta Convocatoria, que no busca otra cosa que el talento y la preparación profesional de las mujeres del municipio, que son muchas’.



Dijo que hubo ’francotiradores en las redes sociales que decían que las seleccionadas eran amigas de la presidenta, lo cual hoy desmentimos con hechos y la mejor prueba son ustedes.



Mi reconocimiento a la Presidenta Municipal que se está destacando en la administración pública a nivel Estado de México y mis felicitaciones a ustedes’, expresó.



La bienvenida a las nuevas servidoras públicas fue amenizada por el saxofonista Carlos Castillo González, quien interpretó temas como ’Bésame mucho’, ’The Girl From Ipanema’ e ’Imagine’. .