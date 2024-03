Incluso USA deja de apoyar genocidio en Gaza por sionistas

Luego de haber transcurrido cinco meses de guerra, el Consejo de Seguridad de la ONU realizó el lunes su primera resolución solicitando un "alto al fuego inmediato" en Gaza, llamamiento que ha sido bloqueado en diversas ocasiones por Estados Unidos pero que por primera ocasión decidió abstenerse.



La resolución, aprobada con 14 votos a favor y una abstención, exige un alto el fuego inmediato para el mes de Ramadán, que comenzó hace quince días, con el fin de lograr una tregua duradera. Asimismo, demanda la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes.



Hamas ha acogido favorablemente la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que solicita un "cese el fuego inmediato" en Gaza y ha manifestado su disposición para iniciar un proceso de intercambio de rehenes en su poder por prisioneros palestinos detenidos en Israel.



"Hamas saluda el llamamiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a un cese el fuego inmediato", indicó un comunicado del movimiento islamista palestino, que señala asimismo su disposición a "alcanzar un cese el fuego permanente que lleve a una retirada de todas las fuerzas israelíes" de la franja de Gaza.



"Este baño de sangre ha durado demasiado tiempo (...) Al fin, el Consejo de Seguridad asume su responsabilidad", dijo el embajador argelino Amar Bendjama, uno de los promotores de la iniciativa.



El embajador palestino Riyad Mansour describió este voto como "un punto de inflexión" y añadió que "debe señalar el fin de esta avalancha de atrocidades contra nuestro pueblo", calificándolo de "día histórico".



A pesar de que las resoluciones del Consejo son vinculantes, los Estados afectados a menudo las ignoran.



El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que "esta resolución debe aplicarse" y que "su incumplimiento sería imperdonable", en un mensaje publicado en sus redes sociales.



El ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, ha declarado que Israel no pondrá fin a su guerra "mientras haya rehenes en Gaza".



A diferencia del texto estadounidense rechazado el viernes por los vetos ruso y chino, esta resolución no vincula sus exigencias a los esfuerzos diplomáticos de Catar, Estados Unidos y Egipto, aunque "reconoce" la existencia de estas conversaciones encaminadas a una tregua acompañada de un intercambio de rehenes y prisioneros palestinos.



Pero la embajadora estadounidense, Linda Thomas-Greenfield, insistió en establecer un vínculo, presionando así a Hamás.



"Un alto el fuego puede comenzar apenas se libere al primer rehén", dijo la diplomática. "Este es el único camino para asegurar un alto el fuego", subrayó.



Aunque la Casa Blanca ha asegurado que la abstención estadounidense no es un "cambio de postura", Israel ha cancelado la visita de una delegación a Washington.



Algunos observadores lo consideraron un cambio sustancial en la postura de Washington, presionado para limitar su apoyo a Israel en un momento en que la ofensiva israelí se ha cobrado más de 32.000 vidas en Gaza, según el Ministerio de Sanidad de Hamás.



Hasta ahora, Estados Unidos se había opuesto sistemáticamente al término "alto el fuego" en las resoluciones de la ONU, bloqueando tres textos de este tipo.



La resolución aprobada este lunes es fruto del trabajo de los miembros no permanentes del Consejo, que negociaron durante todo el fin de semana con Estados Unidos para tratar de evitar un nuevo fracaso, según fuentes diplomáticas.



La resolución reclama asimismo "la supresión de todos los obstáculos" a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza.



Muy dividido desde hace años sobre la cuestión israelo-palestina, el Consejo de Seguridad solo ha adoptado desde el 7 de octubre dos resoluciones, de las ocho sometidas a votación, ambas de carácter esencialmente humanitario.



Aunque con escasos resultados, ya que la ayuda a la asediada Gaza sigue llegando con cuentagotas dejando a la población a las puertas de la hambruna.



La nueva resolución también condena "todos los actos de terrorismo", pero no menciona los ataques de Hamás del 7 de octubre, que causaron la muerte de al menos 1.160 personas, la mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en datos oficiales israelíes.



El Consejo y la Asamblea General nunca han condenado específicamente los atentados de Hamás del 7 de octubre, lo que ha enfurecido a Israel.



Aunque la resolución adoptada el lunes se centra en un alto el fuego temporal durante el Ramadán, varios países, entre ellos Francia, insistieron en la necesidad de detener los combates a más largo plazo.



El Consejo también debe "trabajar por la recuperación y estabilización de Gaza" y "volver a poner en marcha un proceso político encaminado a establecer una solución de dos Estados", insistió el embajador francés Nicolas de Rivière, felicitando al Consejo por romper su "ensordecedor silencio".AFP