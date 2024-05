Casi al cierre de campañas electorales, la candidata presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum, aventaja por 22 puntos porcentuales a la candidata prianista Xóchitl Gálvez, de acuerdo con Forbes.



Aproximándose las elecciones más grandes de la historia del país, al llevar a cabo el cambio de 20mil 367 cargos entre la elección federal y las locales, también será marcado por presenciar la victoria de la primer mujer como presidenta del país.



La revista Forbes realizó un compilado de encuestas de seis casas encuestadoras, las cuales se llevaron a cabo en el mes de abril del presente año y que fueron a través de entrevistas cara a cara en viviendas, vía telefónica o de forma mixta para determinar las preferencias para las elecciones presidenciales.



Las encuestas que fueron tomadas en cuenta permiten realizar estimaciones con un nivel de confianza al 95%, garantizando las estimaciones en 95 de cada 100 veces el error no sobrepase el 3%. Lo anterior se resume en el siguiente cuadro, así como la pregunta realizada.



Una vez seleccionadas las encuestas, fueron recopilados los datos correspondientes a la intención de voto en el momento de la entrevista, por lo que en general, se considera que la información es válida para el mes de abril. La información fue acomodada en columnas por cada candidato presidencial y casa encuestadora, con la finalidad de facilitar la obtención del promedio, tal como se muestra en el siguiente cuadro.



De esta forma, partiendo de los resultados de las encuestas de El Financiero, Demotecnia, Mitofsky, GEA/ISA, Enkoll, Berumen y Altica, la candidata Claudia Sheinbaum de la coalición de Morena, PT y Partido Verde recibió un promedio 53.2% intención de votos, mientras que la candidata del PAN-PRI- PRD, Xóchitl Gálvez obtuvo un 31.5% y el candidato por Movimiento Ciudadano tuvo un 6%. El 9% de los entrevistados no tenían definido por quién votar o no expresaron su decisión.







Fue la encuestadora de Demotecnia la que marcó el nivel más alto de intención de votos para Sheinbaum, con un 67%, mientras que la encuesta de El Financiero fue donde apareció con la menor puntación, teniendo un 49%; sin embargo incluso la encuesta que arrojó menor preferencia hacia la candidata morenista, supera la mayor intención de voto hacia la panista la cual fue del 39% con la encuesta de Altica.



De esta forma, de acuerdo con Forbes, Claudia Sheinbaum aventaja a Xóchitl Gálvez por 21.7 puntos porcentuales y por 47.4% a Jorge Máynez.