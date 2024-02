Inauguran espacio cultural en el municipio de Tultitlán

TULTITLÁN, Estado de México.- Para acercar el derecho a la cultura y el deporte a las familias mexiquenses, la Maestra Delfina Gómez Álvarez, Gobernadora del Estado de México y Román Meyer Falcón, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano inauguraron el Centro Cultural y Biblioteca Elena Poniatowska, un espacio que lleva el nombre de la periodista y escritora, como un reconocimiento a su trayectoria como luchadora social.



’Cómo no sentirnos contentos ante una mujer cuya obra ha sido una luz en la lucha por los Derechos Humanos y la justicia social, y por eso esta Ágora se convierte en reflejo de su legado.



De verdad, es algo mínimo que le podemos dar a esta gran mujer, es algo mínimo que te lo damos de todo corazón los mexiquenses, Elenita, por todo lo que has hecho’, señaló la Gobernadora Delfina Gómez.



Durante la inauguración de este centro cultural ubicado en el municipio de Tultitlán, que representa una inversión federal de 114 millones de pesos, la Maestra Delfina Gómez resaltó que éste es un espacio producto del trabajo en equipo con el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y destacó que en su parte social permitirá que las y los mexiquenses desarrollen diversas habilidades.



La Gobernadora Delfina Gómez expresó que, con su pluma, Elena Poniatowska ha estado al servicio del pueblo, desentrañando las realidades de las voces silenciadas, de aquellos cuyas historias son a menudo ignoradas, por ello, le agradeció darles voz e inspirar la labor social y política.



’Puedo decir que, para nosotras, ella nos inspira con su pluma, una pluma que siempre ha estado al servicio del pueblo, una pluma que da voz a las voces que a veces no se escuchan, una pluma que determina y apoya todo lo que son los movimientos sociales cuando se habla de equidad, de justicia, y por eso tú eres nuestra inspiración Elenita’, afirmó la Gobernadora Delfina Gómez.



Luego de realizar un recorrido por las instalaciones, Román Meyer Falcón, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, puntualizó que este tipo de espacios son importantes para que la juventud y la niñez de Tultitlán puedan encontrar oportunidades de desarrollo.



A su vez, la periodista y escritora Elena Poniatowska destacó los resultados obtenidos por el Gobierno de México, que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual, dijo, es el que mayor cercanía ha tenido con los hombres y mujeres del país.



El Centro Cultural y Biblioteca Elena Poniatowska es una obra construida mediante el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) en un espacio de 15 mil metros cuadrados, cuenta con una biblioteca, consultorios, talleres, salones, oficinas, bodega, cafetería, estacionamiento, baños, plazuelas con áreas verdes y zona de fuentes danzantes, entre otras instalaciones.



En el evento estuvieron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno del Estado de México; Nelly Carrasco Godínez, Secretaria de Cultura y Turismo mexiquense; y Elena García Martínez, Presidenta Municipal de Tultitlán.