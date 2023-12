Inauguran AMLO y Delfina Gómez la farmacia más grande del mundo

HUEHUETOCA, Estado de México.- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acompañado de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, Gobernadora del Estado de México, inauguraron la Megafarmacia del Bienestar en Huehuetoca, Estado de México, la más grande del mundo que permitirá abastecer de medicamentos gratuitos a centros de salud, clínicas y hospitales de todo el país en un plazo máximo de 24 a 48 horas.



’Quiero expresar mi sincero agradecimiento al Presidente por la creación de la Mega Súper Farmacia Central, que tendrá un centro general de distribución aquí en Huehuetoca, este proyecto es un avance crucial para mejorar la salud de millones de mexiquenses y de ciudadanos en todo el país’, afirmó la Mandataria estatal.



Durante su intervención, el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un reconocimiento al trabajo de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, al señalar que el Estado de México tiene una extraordinaria Gobernadora, que procura el bienestar de las y los mexiquenses.



’Le dije, Maestra, estamos ayudando con pensión a discapacitados en el Estado de México, pero de los 29 a 64 años no reciben nada. Le propongo que, si el Gobierno del Estado de México aporta el 50 por ciento y la Federación aporta otro 50 por ciento, se le va a entregar pensión a todos los discapacitados de todas las edades en el Estado de México. ¿Acepta? y me dijo: sí acepto. Y ahora en el Estado de México es universal, es decir, para todos es la pensión a personas con discapacidad’.



Asimismo, el titular del Ejecutivo Federal anunció que, a petición de la Gobernadora del Estado de México, van a aumentar las becas para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria y continuarán las beca para los de preparatoria; asimismo, adelantó que el próximo año aumentará la pensión de los adultos mayores de 4 mil 600 a 6 mil pesos bimestrales.



El Presidente López Obrador dijo que este día era muy especial ’porque logramos este propósito de que se tenga una farmacia grande, para que se distribuyan, que puedan llegar las medicinas hasta los pueblos más apartados de nuestro territorio. Que a nadie le falte una medicina, que el que esté enfermo y esté tomando sus medicinas cuente con esa medicina, es una necesidad básica, importante, es como tener los alimentos, que a nadie le falte la alimentación’.



Asimismo, destacó que este centro de distribución permitirá a los pacientes recibir todas las medicinas de manera gratuita, que no cuesten y que no se cobre ni el envío. El Presidente destacó que con la inauguración de la Megafarmacia del Bienestar se comienza a hacer realidad el objetivo de que la salud sea un derecho para todos y que el acceso a los medicamentos sea de manera gratuita.



López Obrador señaló que desde este Centro se podrán distribuir a las 20 mil Unidades Médicas públicas de todo el país, los medicamentos sin importar su precio y procedencia, ya que el gobierno podrá adquirir medicamentos que no se fabrican en laboratorios de México.



La Megafarmacia, que cuenta con 45 hectáreas, nueve de ellas están techadas, funcionará las 24 horas los siete días de la semana y tendrá un sistema de supervisión para garantizar que los medicamentos lleguen a los centros médicos que lo requieran en el menor tiempo posible.



Por su parte, la Maestra Delfina Gómez destacó que estas instalaciones representan un paso significativo hacia un México donde la salud y el bienestar sean accesibles para todos.



’En el Estado de México estamos orgullosos de que el Gobierno de la Cuarta Transformación garantizará el acceso a todo tipo de medicamentos de forma gratuita, incluidos aquellos disponibles en otros países’, aseguró la Gobernadora mexiquense.



La Maestra Delfina Gómez consideró que la Megafarmacia del Bienestar refleja un esfuerzo conjunto con la Secretaría de Salud y de las fuerzas armadas, especialmente en la distribución de medicamentos, este esquema único que fortalecerá el plan de salud IMSS-Bienestar gracias a su ubicación geográfica cercana a los Aeropuertos Internacionales ’Felipe Ángeles’ y al de la Ciudad de México, lo que será clave para movilizar medicamentos a todas las regiones del Estado de México y del país.



’El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha demostrado que un gobierno centrado en el bienestar social es no sólo posible sino exitoso, y en el Estado de México seguiremos este ejemplo con programas que ayuden y beneficien a la población, por eso seguiremos trabajando con adecuar y proceder ya lo que es nuestro IMSS-Bienestar’, destacó la Maestra Delfina Gómez Álvarez.



Asimismo, la Gobernadora del Estado de México felicitó a las autoridades federales por el trabajo de equipar la Megafarmacia con la tecnología más avanzada, incluyendo espacios de refrigeración de primera calidad, que fortalecen el sistema de salud con obras que no se habían realizado en otros gobiernos.



’Hoy más que nunca estamos asegurando el derecho a la salud para cada ciudadano. Como Gobierno de la Transformación, en el Estado de México tenemos el compromiso de lograr, unidos y en coordinación, un servicio de salud pública eficiente con más médicos especialistas, médicos generales y con un abasto de medicamentos que hoy vemos se cumplirá con la Farmacia aquí en Huehuetoca, que tiene más 40 mil metros cuadrados’, subrayó la Jefa del Ejecutivo estatal.



En el evento estuvieron Jorge Carlos Alcocer Varela, Secretario de Salud del Gobierno de México; el General Jens Pedro Lohmann Iturburu, Director General de Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México, SA de CV (BIRMEX); Zoé Robledo, Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); Ruy López Ridaura, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud.



También Alejandro Ernesto Svarch Pérez, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris); Juan Pablo de Botton Falcón, Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Pedro Mario Zenteno Santaella, Director General del ISSSTE; Alejandro Calderón Alipi, Director General del IMSS-Bienestar; Cristian Mary Corona Suárez, Directora de Control de Calidad de BIRMEX: y Alejandra Giselle Bolado Jiménez, Directora de Logística de BIRMEX.