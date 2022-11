Inauguran Ciudad Salud en el municipio de Papalotla

Rodrigo Ruíz Martínez, alcalde de Papalotla, junto con los integrantes de su cabildo, inauguraron las instalaciones de ’Ciudad Salud’, la cual se encuentra ubicada atrás del salón de Exposiciones Municipal, a media cuadra del jardín y consta de una sala de espera, cuarto de curación, consultorio, baños y farmacia y abrirá a partir de este lunes.



Los horarios de atención son de lunes a viernes, de ocho a dos y de dos a ocho de la noche, con un médico y enfermera para cada turno, así como el apoyo extra con practicantes de enfermería.

Las consultas tendrán un costo general de cincuenta pesos y se realizarán estudios socioeconómicos para aquellas personas que no pueden pagar dicha cantidad y los medicamentos se ofertarán a un precio normal. Contará con el apoyo en este lugar de personal y ambulancia de Protección Civil, así como de las otras dos ambulancias con las que cuenta el municipio.

Durante el discurso de inauguración, Ruíz Martínez detalló, que en cuestión de salud no se debe escatimar en gastos, que esta ciudad surge con la intención de beneficiar a los cinco mil papalotlenses, para que ningún ciudadano se quede con la impresión de que acuda a un centro de salud y no encuentre doctor, ni medicinas.



El presidente municipal reelecto, del partido de Morena, añadió que otro de los objetivos es contribuir para que una gran parte de consultas no lleguen al Hospital de Chiconcuac o al Hospital Guadalupe Victoria Texcoco y sirva para aminorar el trabajo de los médicos, ya que esta ciudad brindará atención para cualquier ciudadano sin importar su origen y se espera recibir a pacientes de comunidades como Tolteca, Santiago, Pentecostés, Jolalpa del municipio de Tepetlaoxtoc y Chiautla.