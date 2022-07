Inauguran alumbrado público en la zona de la montaña en Texcoco

El gobierno municipal de Texcoco inauguró la instalación del alumbrado público intermunicipal entre la comunidad de Santa María Tecuanulco y Santa Catarina del Monte, reforzando de esta manera la seguridad en la zona.



La presidenta municipal de Texcoco Sandra Luz Falcón Venegas, quien estuvo acompañada por el Senador de la República por el Estado de México y el diputado local Nazario Gutiérrez, agradeció las gestiones realizadas para este municipio, así como a las autoridades auxiliares y a los habitantes de Santa María Tecuanulco por la oportunidad por continuar con los trabajos que veníamos haciendo desde el trienio pasado.



Mencionó que: ’éstos trabajos no los podríamos hacer solos’, señaló Sandra Luz Falcón, haciendo referencia al apoyo del senador que en sus recorridos por el estado de México le ha permitido ver las necesidades de la gente, claro ejemplo son las gestiones para el mercado San Antonio, la inversión del polideportivo y una pista de tartán en la unidad deportiva Silverio Pérez y las avenidas de Coatlinchan hasta el Cooperativo y en la Purificación la iluminación.



La presidenta municipal de Texcoco Sandra Luz Falcón Venegas mencionó que hay más por hacer en cada comunidad, ’sé que está un tema pendiente lo del campo de fútbol trabajos que no podríamos hacerlo solos’, dijo la presidenta, quien reconoció las gestiones que los legisladores hacen por Texcoco.



También se refirió al Diputado Local Nazario Gutiérrez, al ser parte de los apoyos para Texcoco y por confiar en las gestiones, ’ellos confían en nosotros, el recurso cae directamente a la presidencia, así que los invitamos para que vean que ese recurso sea bien invertido para toda la comunidad hay que decirle que hicimos una inversión fuerte y hay que recordar cuando no estaba iluminado este camino.

’

La alcaldesa texcocana dijo que se va a continuar trabajando por Texcoco, por ello hay una obra en cada comunidad, indicó qué está iluminación en la comunidad también ayudará en materia de seguridad, les ayuda a los elementos de seguridad para hacer sus recorridos.



Agregó que en materia de cultura hay grandes inversiones, ’gracias al apoyo de ustedes y los legisladores, se hacen obras magnas y se reflejan en beneficio de todos ustedes’, afirmó.



Muy pronto el nombre de Texcoco se va escuchar mucho más fuerte en el estado de México. ’porque soy texcocana, texcocana de corazón’, puntualizó.



Por su parte Higinio Martínez Miranda, dijo que son más de 32 años que lo respaldan en el trabajo con la gente, ’ya que en Santa María hice la primera obra en 1990’, recordó, mencionando que: ’no he sido un diputado que me fui y no regrese, por ello me han ayudado a ganar tres veces la presidencia municipal, a ser diputado local, dos veces senador y las veces que no he tenido cargo he venido y trabajado, vengo con gusto porque aquí inicie junto con Horacio ese trabajo’, comentó.



Al hacer un recuento señaló los más de 10 millones de pesos invertidos de Santa Catarina a Santa María, ’no nos cansamos de ayudar a Texcoco, porque aquí nacimos’ además de los apoyos en el camino del molino de las Flores a San Miguel Tlaixpan y Tlaminca y otros municipios mexiquenses cómo Tepetlaoxtoc. en la Venta, Totolapan y Apipilhuasco, ese es el orgullo y gusto cooperar con la presidenta es una fórmula vamos a seguir trabajando’, expresó.



Los vecinos de Santa María Tecuanulco, reconocieron la obra que se ha realizado en la localidad en los últimos nueve años, la que señalaron no ha parado y gracias a ellos cuentan con una mejor calidad de vida.