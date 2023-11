TEXCOCO, Estado de México.- La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez inauguró este viernes la vialidad Camino a San Simón-Papalotla, la cual beneficiará a 45 mil habitantes de al menos cuatro comunidades de esta región y otras localidades cercanas, a quienes mejorará su calidad de vida.



’Esta va a ser una de las primeras de las muchas obras que vamos a tener para beneficio de nuestro municipio’, aseguró la Mandataria estatal.



Y agregó que la inauguración de la vialidad ’simboliza progreso, conexión y bienestar para todos’.





Resaltó el ejemplo del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien ha demostrado que con una buena administración de recursos y con el Poder de Servir se ’impulsa la toma de decisiones, garantizando que las necesidades de la gente sean el centro y el eje de Gobierno de cada proyecto.



’Si un gobierno no está cercano al pueblo, si un gobierno no lo escucha y no palpa sus necesidades de primera mano, pues obviamente va a ser muy difícil que conozca lo que realmente requieren los ciudadanos’, apuntó.