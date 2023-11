TEXCOCO, Estado de México.- En su cuarta gira de trabajo por este municipio de Texcoco, en lo que va de su administración, la Maestra Delfina Gómez Álvarez, Gobernadora del Estado de México entregó la rehabilitación de 3 kilómetros de la avenida Tepetitla, que beneficiará a 5 mil 500 habitantes de la comunidad al mejorar la conectividad y su calidad de vida.



Desde esta vialidad, ubicada en la Colonia La Purificación Tepetitla, la Mandataria estatal subrayó que esta obra fue posible, gracias a la buena administración y adecuado manejo de los recursos económicos, además del trabajo conjunto con las autoridades municipales.



’Cuando se hace el trabajo de manera conjunta, se logran obras no solamente como éstas, sino como todas las que se han dado en Texcoco, porque efectivamente algo que ha destacado a las administraciones, es esa labor que se hace a las comunidades’, indicó ante cientos de vecinos en la explanada de la Parroquia Purificación de María, construida en la década de 1970.



La Maestra Delfina Gómez agradeció la confianza y cariño de los ciudadanos y destacó el ejemplo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha demostrado que se debe de trabajar con amor, con humildad y con transparencia.



’Cuando el ciudadano da su confianza, da su cariño, como dice nuestro Presidente, ‘amor con amor se paga’. Y yo creo que lo único que pueden esperar ustedes de una servidora es ese amor, y yo pido mucho a la vida que hasta el último momento de mi existencia pueda demostrarles que no se equivocaron, que día con día doy lo mejor para ustedes, para los ciudadanos, porque es lo mínimo que merecen’, expresó.



En este pequeño pueblo situado a la orilla del antiguo complejo lacustre del altiplano mexicano, la Maestra se mostró contenta al recibir distintas muestras de cariño de la gente. Reconoció a la Presidenta Municipal de Texcoco, Sandra Luz Falcón Venegas, por su gestión para formalizar esta obra en beneficio de la comunidad.



En el acto, el Senador con licencia, Higinio Martínez Miranda, elogió la forma de gobernar de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, al mantener la sencillez y trato amable con los ciudadanos que ha mostrado desde hace más de 50 años como ciudadana texcocana, en su carrera como maestra de primaria y, posteriormente, en sus diversos cargos públicos y legislativos, como fueron: Presidenta Municipal de esta demarcación, Diputada federal y Secretaria de Educación federal.



’Ésa es la nueva forma de gobierno y eso sí quiero recalcarlo aquí en la tierra de la maestra, de todos los que somos de Texcoco", señaló.



Dijo que esta nueva forma de gobernar, que también está caracterizada por la austeridad, se debe ver reflejada en todo el Gobierno del estado y su ejemplo debe secundado por todos los funcionarios de su gobierno, pero también por todos los presidentes municipales.



Los ahorros que un gobierno que no tiene excesos en el gasto, señaló, permite generar ahorros importantes que permiten la realización de obras de gran beneficio como la vialidad inaugurada.



Sandra Luz Falcón Venegas, Presidenta Municipal de Texcoco, señaló que la obra que se entregó es producto de las medidas de austeridad y ahorros, además de que contó con el apoyo y gestión de recursos de parte de senador con licencia, Higinio Martínez Miranda, y el Diputado local Nazario Gutiérrez Martínez. Agradeció también a los vecinos que donaron su predio para ampliar la carretera.



Explicó que este esquema de trabajo permitió complementar el presupuesto municipal, permitiendo llevar a cabo la rehabilitación de 3 kilómetros de la vialidad de La Purificación, con nuevo asfalto, nueva luminaria, señalización y ampliación. Informó que con este esquema de trabajo se llevarán a cabo trabajos similares en la cabecera municipal, en calle de Juárez, que incluirán servicios subterráneos de drenaje y agua.



A este evento asistieron Nazario Gutiérrez Martínez, Diputado local por Distrito XXIII, de Texcoco; María Alejandra Almazán Barrera, Magistrada integrante de la Primera Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla e integrante de la Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado de México, así como autoridades auxiliares del municipio.