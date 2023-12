NEZAHUALCÓYOTL, Estado de México.- La Maestra Delfina Gómez Álvarez, Gobernadora del Estado de México inauguró el Centro de Entrenamiento de Realidad Virtual de la Universidad Mexiquense de Seguridad, en el marco del Día del Policía Mexiquense, donde aseguró que el Estado de México se convertirá en un estado de paz, al tiempo que instruyó apoyar a las familias de elementos fallecidos en cumplimiento de su deber y salario digno para los elementos de seguridad.



’Éste es un gran paso para lograr la paz, queremos que las y los policías de nuestro estado estén mejor preparados, más capacitados y más conectados con las comunidades a las que sirven’, destacó la Mandataria estatal.



La Gobernadora Delfina Gómez refirió que este Centro requirió una inversión histórica de más de 77 millones de pesos y permitirá a más de 47 mil elementos de la Secretaría de Seguridad, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y las policías municipales, brindarles capacitación de primer nivel y habilidades necesarias para estar a la altura de los desafíos que enfrentamos.



’Hoy nos reunimos para honrar a aquellos que dedican su vida a protegernos, y que día con día enfrentan desafíos y peligros para garantizar la paz en nuestro estado, este día es un reconocimiento merecido, El Poder de Servir nos convoca a todos a unirnos en el objetivo de construir una sociedad justa, equitativa y pacífica,’ reconoció la Titular del Ejecutivo mexiquense.



En las instalaciones del Plantel de Formación y Actualización Nezahualcóyotl, la Maestra Delfina Gómez celebró que en la entidad exista una nueva estrategia de seguridad para garantizar el bienestar de las y los habitantes del Estado de México.



’Garantizar la paz no es solo un trabajo, es una vocación que requiere servir dando el ejemplo. Nuestra policía tiene que ser el reflejo del estado que queremos construir, es el honor más grande al que podemos aspirar. Por eso es importante no caer en tentaciones, en malas actuaciones o situaciones, y en la corrupción,’ señaló la Gobernadora.



En este evento conmemorativo la Mandataria estatal anunció apoyos para familiares de elementos que han fallecido en cumplimiento de su deber y salario digno para policías, e instruyó a las instancias correspondientes a hacer un padrón de los efectivos que hayan perdido la vida en cumplimiento de su deber.



’Yo creo que debe de haber un compromiso de los gobiernos, que en este caso encabezo, que nos demos a la tarea de hacer una relación de compañeros que hayan perdido la vida y que apoyemos con una beca, con una tarjeta de Bienestar para Mujeres, que podamos apoyarles en la atención médica y lo que sea necesario,’ instruyó la Mandataria mexiquense.



Asimismo, la titular del Ejecutivo estatal entregó reconocimientos a elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, a quienes conminó a honrar la confianza del pueblo mexiquense.



’Estos estímulos y reconocimientos que entregamos en este el Día del Policía, es un mensaje claro de que valoramos y apreciamos su dedicación y compromiso’ enfatizó la Gobernadora Delfina Gómez ante 500 elementos de seguridad mexiquense.



En su momento, el Mtro. Andrés Andrade Téllez, Secretario de Seguridad destacó que este año, la celebración cobra un significado especial bajo la luz de un nuevo gobierno. En este contexto de cambio y renovación, dijo, es fundamental reconocer el papel crucial que juega la policía en la construcción de un Estado de México más justo y equitativo. "Ustedes no solo son guardianes del orden, sino también agentes de cambio social, que con su trabajo diario contribuyen a forjar una sociedad más inclusiva y respetuosa".



Refirió que se debe trabajar juntos para crear espacios de entendimiento y respeto, donde las preocupaciones de la ciudadanía sean escuchadas y atendidas, y donde la policía sea vista no como una fuerza ajena, sino como aliados en la búsqueda de un entorno seguro y pacífico.



El Secretario de Seguridad señaló que la labor de la policía es, sin duda, una de las más desafiantes y exigentes, "quiero reafirmar nuestro compromiso con ustedes, los valientes hombres y mujeres de la Policía del Estado de México. El gobierno y la sociedad que representamos están aquí para apoyarlos, para trabajar junto a ustedes en la construcción de un mejor futuro, lleno de bienestar".



En el evento del Día del Policía Mexiquense estuvieron presentes Ricardo Sodi Cuellar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; Azucena Cisneros Coss, Presidenta de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura del Estado de México; Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno del Estado de México; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; Myrna Araceli García Morón, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.



Así como el General de Brigada, Diplomado de Estado Mayor, Miguel Ángel Rodríguez Gutiérrez, Comandante de la 37ª Zona Militar; Inspector General José Leonardo Hernández Ganem, Comandante del 3er Batallón de la Guardia Nacional; Roberto Alejandro Goy Garnica, Coordinador del Grupo Táctico Penitenciario; y Adolfo Cerqueda Rebollo, Presidente Municipal de Nezahualcóyotl.