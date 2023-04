Imputan cargos de tortura a Murillo Karam

La tarde del lunes la Fiscalía General de la República (FGR) informó que le han imputado cargos por tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos al exprocurador Jesús Murillo Karam, responsabilizándolo del caso de tortura contra un presunto integrante de los Guerreros Unidos e implicado en la desaparición los 43 normalistas de Ayotzinapa.



Durante una audiencia vía remota y a puerta cerrada a cargo de Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur, el Ministerio Publico Federal culpó al ex titular de la Procuraduría General de la Republica (PGR), Murillo Karam los delitos de tortura, desaparición forzada de personas y coalición de servidores públicos.



De acuerdo con el periodista Abel Barajas del diario Reforma, la imputación de la FGR corresponde a un video de casi tres minutos mostrado durante la audiencia, donde muestra un interrogatorio a ’El Cepillo’ en las instalaciones de la Policía Federal Ministerial, aproximadamente realizado el 15 o 16 de enero del 2015. En los reportes médicos que señalan que ’El Cepillo’ contaba con 31 lesiones y tres áreas de lesiones tras su detención.



En julio de 2020 se difundió un video en el que aparece Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), prófugo de la justicia participando en un interrogatorio ilegal, en el que se muestra en condiciones de tortura a El Cepillo, sin camisa, con el rostro cubierto declarar bajo amenazas y sin asistencia legal dentro de las instalaciones de la Agencia de Investigación de la entonces PGR, testimonio que no fue incorporado al expediente del caso.



Murillo Karam compareció por videoconferencia desde el Reclusorio Norte donde se encuentra actualmente privado de la libertad.



Detallaron que la modalidad del delito de desaparición forzada sería ’temporal’, ya que Felipe Rodríguez Salgado estuvo en calidad de desaparecido durante cuatro horas y media, tiempo que transcurrió desde su captura hasta su puesta a disposición ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).



Este es el segundo caso que el ex funcionario enfrenta vinculado con la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y debido a que ya está sujeto a prisión preventiva justificada en el primer proceso.



Esta vez, la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) no pidió ninguna medida cautelar en su contra, ya que se encuentra bajo prisión preventiva justificada en el primer proceso desde agosto del año pasado.



Murillo Karam se encuentra sujeto a proceso por los delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014. En agosto del año pasado fue detenido como parte de las investigaciones de la FGR sobre el caso.



El 24 de marzo, Murillo Karam había sido ingresado al Reclusorio Norte de la Ciudad de México por problemas de de hipertensión y EPOC, pero ya había sido reincorporado al proceso penal.Con información de PROCESO