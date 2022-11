Impulsarán a caficultores hidalguenses a través del programa Sembrando Vida

La Delegación de Programas para el Bienestar Hidalgo informó que el 18 y 19 de noviembre llevarán a cabo una Feria Intercultural "Vida Café" de la sierra Otomí Tepehua 2022, con la intervención del programa Sembrando Vida, buscando promover a los productores de café de la zona.



El delegado del Bienestar Hidalgo, Abraham Mendoza Zenteno, expresó que el encuentro será realizado con el fin de impulsar a los caficultores, actualmente en la entidad hay 7 mil 500 caficultores y 5.5 millones de plantas cafetaleras, para que comercialicen su producto sin ocupar intermediarios.



Detallo que debido a la deserción de personas en zonas productoras, intermediarios abusivos no se ha logrado que la entidad sea un máximo exponente del grano.



’Sabemos que el campo se ha caracterizado por una fuerte deserción de población, son zonas expulsoras, debemos fortalecer el campo, que sea negocio. Otro problema es que muchas personas propietarias de la tierra son adultos mayores y los jóvenes no se arraigan a trabajar la tierra, no ven rendimientos suficientes’, afirmó el delegado en Hidalgo de los Programas para el Bienestar, Abraham Mendoza Zenteno.



Es por ello que buscan incentivar la participación de los jóvenes en la producción del campo, a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro buscan apoyar a familias de los productores.



En tanto, Yanine Pérez Ramos, facilitadora del programa para la región Otomí-Tepehua, precisó que llevar a cabo eventos como Vida Café, Feria Intercultural 2022, tiene como objetivo promover la producción hidalguense entre baristas y potenciales compradores, pues se busca poder exportar a nivel nacional el producto en el corto plazo.



En ese sentido, en ese evento estarán participando 500 productores de la región, quienes recibirán capacitaciones y podrán exponer sus cafés para venderlo de manera directa, sin intermediarios.



En la entidad hay cuatro zonas de producción de café, que se encuentran identificados en la Sierra Otomí Tepehua en municipios como Tenango de Doria, San Bartolo Tutotepec y Huehuetla; en la región serrana de: Tianguistengo, Tlanchinol y Molango.



Mientras que la región de la Sierra norte están: Tepehuacán de Guerrero, Xochicoatlán, Tlahuiltepa, Chapuloacán y Huazalingo; y en la Huasteca se identifica a los municipios de: Yahualica, Atlapexco, Xochiatipán, Huejutla, Jaltocán, San Felipe, Orizatlán y Huautla.