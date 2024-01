OCUILAN, Estado de México.- María Eugenia Rojano Valdés, Secretaria del Campo, y Alejandro Santiago Sánchez Vélez, Director de la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque), acompañaron a integrantes de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) en un recorrido por la comunidad de San Juan Atzingo, municipio de Ocuilan, para supervisar los proyectos comunitarios financiados por el organismo internacional para cuidar los bosques.



El proyecto denominado Cuenca Balsas, impulsado por Conafor y la comunidad Tlahuica, promueve la generación de oportunidades para que las comunidades rurales e indígenas y los ejidos forestales aprovechen de manera sostenible los recursos naturales y generen un ingreso propio, conservando y cuidando la masa forestal.



A nombre de la Gobernadora del Estado de México Delfina Gómez Álvarez, la Secretaria del Campo aseguró que es muy importante impulsar este tipo de proyectos de conservación, no sólo en la cuenca del Río Balsas, donde se encuentra dicha comunidad, sino también en la Cuenca del Alto Lerma, donde se batalla por la escasez de agua.



Alejandro Sánchez Vélez expresó que la conservación de los bosques está entrando en una nueva era que no sólo se enfoque en la actividad maderera sino en actividades como el ecoturismo, senderos interpretativos, o la contemplación de especies o del paisaje como otro recurso más del bosque.



En San Juan Atzingo, a través del apoyo de recursos internacionales del FIDA, se impulsa un proyecto ecoturístico de conservación, investigación, recolección y procesamiento de hongos comestibles, actividad llevada a cabo tradicionalmente por las mujeres de la comunidad.



Donal Brown, Vicepresidente Adjunto del Departamento de Administración de Proyectos del FIDA, explicó que el proyecto trabaja actividades como ecoturismo, artesanía, manejo forestal y aprovechamiento de otros recursos naturales.



’En la medida que consigamos que estas comunidades mejoren su forma de vida aprovechando los recursos del bosque, más factible será que permanezcan en la comunidad y no tengan que emigrar a las ciudades’, agregó.



Por parte del FIDA también participaron en la visita Rossana Polastri, Directora Regional de la División América Latina y El Caribe, y Maija Peltola, Directora de País para México.



El recorrido, organizado por Conafor, estuvo encabezado por Ernesto Ladrón de Guevara, Coordinador General de Desarrollo Institucional y Proyectos Especiales, quien reconoció que se está generando un ambiente de coordinación sin precedentes en el Estado de México a favor del medio ambiente. Al evento también asistió Dámaso Almanza Tinoco, Promotor de Desarrollo Forestal en el Estado de México.



Representando a la comunidad estuvieron Hilario Barreto González, Comisario de Bienes Comunales de San Juan Atzingo; Raúl Raymundo Meregildo, Jefe Supremo Tlahuica; así como el colectivo de Mujeres Hongueras y la Brigada Teponaztle de combatientes de incendios, única a nivel nacional que opera con equidad de género.