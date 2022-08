Impulsa Julen Rementería iniciativa para la protección a periodistas veracruzanos

El Coordinador de Senadores del PAN, Julen Rementería del Puerto impulsa desde la Cámara Alta una iniciativa de reforma para fortalecer desde la Constitución de Veracruz, la protección de periodistas en esa entidad, una de la más peligrosas para ejercer el oficio.



’Estamos ante un momento crucial muy peligroso en México, donde los periodistas están siendo violentados, amenazados y vulnerados en sus derechos humanos y libertades, y debemos garantizar el derecho a la información, pero, sobre todo, erradicar la violencia que tanto lastima al país’.



Rementería del Puerto, insistió en que el gobierno federal está claramente rebasado por la crisis de violencia criminal que se expande por el país y en Veracruz.



’En mi estado, el gobierno local no reacciona ante lo que sucede. En lo que va de este sexenio van 36 periodistas muertos, 13 en este año. Del total de los 36, donde 7 de ellos han perdieron la vida en Veracruz’.



Julen Rementería remarcó, que la legislación que propone, busca establecer un presupuesto progresivo para la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), que propicie más y mejores herramientas para la salvaguardia de quienes ejercen el periodismo.



’En Veracruz, lejos de fortalecer y dotar de más herramientas a las instituciones encargadas de la protección de los periodistas, se reduce el presupuesto o se mantiene igual año con año. El gobierno del estado jamás ha aumentado el presupuesto del órgano autónomo encargado de la atención y protección de los periodistas, por ello esta iniciativa de reforma a la constitución de Veracruz, establece un presupuesto progresivo para la CEAPP, así como el reconocimiento de un seguro de vida de rango constitucional en beneficio de los dependientes económicos que el periodista determine’.



El legislador veracruzano exhortó a que los crímenes de periodistas no queden en la completa impunidad, y ante la mala estrategia de seguridad del gobierno federal y local, aunado a lo anterior, representa el desinterés en la seguridad y el bienestar de este sector.



’No podemos continuar así. Es apremiante mejorar las condiciones de los periodistas veracruzanos, un factor que incrementa el riesgo es la impunidad con la que actúan los agresores y asesinos de periodistas. Las propias cifras del mecanismo de protección de periodistas federal, señalan que el 90 por ciento de los asesinatos de informadores ocurridos durante este sexenio permanece impune’.



Rementería del Puerto, invitó a que, todos los servidores públicos, y en particular los representantes populares, busquen alternativas para coadyuvar en la creación de un ambiente propicio para el ejercicio periodístico y de defensa y protección de los derechos humanos, desde lo local.



Y de esta manera en la entidad veracruzana se podrá demostrar el verdadero compromiso que se tiene con la labor periodística, para dotar de herramientas a la CEAPP, para que esta pueda cumplir mejor con su objetivo.