Implicados en desvío de 200 millones no tendrán dónde esconderse. La ley los alcanzará: Menchaca

Ni tregua ni perdón tendrán los funcionarios de primer nivel del gabinete de Omar Fayad que hayan estado involucrados en los desvíos que hasta ahora suman más de 200 millones de pesos a través de por lo menos 7 alcaldías, señaló el gobernador Julio Menchaca Salazar.



Lo anterior fue revelado durante la instalación del Consejo Estatal de Protección Civil.



El mandatario fue cuestionado sobre si existe riesgo de fuga por parte de las personas a las que en este momento se les integra una carpeta de investigación para procesar sus delitos, expresando que al menos en el caso de los alcaldes, estos siguen en funciones y sería difícil que tomaran esa salida.



Agregó que incluso si ese fuera el caso, el peso de la Ley iba a caer dondequiera que se escondieran, declaración que caería como balde de agua fría para los implicados, pues incluso no se ha presentado un criterio de excepción para el alcalde de Nopala que es de filiación morenista.



Esta semana ya podría darse a conocer avances sobre los implicados, aunque no se revelarían datos sustanciales para no vulnerar el debido proceso y con ello se les de una alternativa de salida.Con información de Yuvenil Torres | CRITERIO