Implementará INAH el Operativo Equinoccio de Primavera 2023

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), llevará a cabo el Operativo Equinoccio de Primavera 2023 del 18 al 21 de marzo.



El programa anual del instituto es desarrollado en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, personal médico especializado, elementos de seguridad pública y de la Guardia Nacional.



De acuerdo con el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, este año el equinoccio de primavera se verificará el 20 de marzo a las 21:24 horas del tiempo universal coordinado (UTC), equivalente a las 15:24 horas del centro de México.



El costo de acceso individual para las zonas arqueológicas Categoría I es de $90.00, para las de Categoría II es de $75.00 y para las listadas como Categoría III es de $70.00. Pagos adicionales de derechos se generan por el uso de equipos profesionales de videograbación.



Quedan libres de pago las personas mayores de 60 y menores de 13 años, jubilados, pensionados, personas con discapacidad, profesoras, profesores y estudiantes con credencial vigente.



El domingo la entrada es libre para visitantes nacionales y extranjeros residentes con credencial vigente.



En este QR se puede consultar la Ley Federal de Derechos, donde se establecen los pagos a la Tesorería por otros servicios adicionales y recomendaciones de visita.



Las zonas que no están contempladas dentro de la Ley Federal de Derechos tienen acceso gratuito.



La mayor parte de las zonas arqueológicas en el país operarán en sus horarios habituales, los cuales pueden consultarse en la página web<https://www.inah.gob.mx/zonas-arqueologicas> del INAH. No obstante, detalles sobre la operación de algunos sitios –en sus horarios locales correspondientes– se detallan a continuación:



En la Zona Arqueológica de Teotihuacan<https://inah.gob.mx/zonas/23-zona-arqueologica-de-teotihuacan>, Estado de México, el esquema de protección civil se aplicará del 18 al 21 de marzo, días en que se prevé registrar la mayor afluencia de turistas.



Los horarios de visita serán de las 8:00 a las 17:00 horas, con el último ingreso a las 16:00 horas.



Durante ninguno de los cuatro días se podrá subir a las pirámides o monumentos arqueológicos.



El Museo de Sitio y el Museo de Murales Teotihuacanos ’Beatriz de la Fuente’ estarán cerrados el sábado 18 y domingo 19. El INAH pide respetar las áreas restringidas.



No se podrá ingresar con mascotas, objetos voluminosos, paraguas, bebidas alcohólicas, estupefacientes, armas o explosivos.



Se recomienda llevar ropa y calzado cómodos, y cubrirse del sol con gorras o sombreros, usar bloqueador y repelente de mosquitos. Para evitar la deshidratación, se podrá acceder con agua embotellada. Las ceremonias que se efectúen deberán ser autorizadas previamente por la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos del INAH.



Cabe subrayar que las únicas zonas arqueológicas que actualmente están cerradas a la visita pública son las siguientes: El Grillo, Jalisco; Malpasito, Tabasco; Loltún y Balamcanché, en Yucatán.