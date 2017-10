Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) Cuautla, visión a largo plazo.

El presidente municipal Ingeniero Raúl Tadeo Nava, hace un llamado a la ciudadanía de Cuautla sobre la importancia y trascendencia que requiere la aprobación del Instituto Municipal de Planeación IMPLAN en nuestra ciudad, para ver una ciudad conformada de acuerdo a un plan de desarrollo a 20-30 años.

Cuautla debido a la falta de visión de sus múltiples gobernantes ha crecido de una forma desordenada, en cambio con este instituto los recursos que llegarán a la heroica estarán etiquetados para un crecimiento uniforme con un plan de trabajo, como lo comentó el alcalde: “en 5 años estará con agua potable y drenaje todo el Municipio de Cuautla, esto es una visión a largo plazo de las muchas necesidades de nuestra ciudad”.

También comentó la importancia de distribuir correctamente la ayuda que esta destinada para los afectados por el sismo del 19 de septiembre debido a que el programa FONDEN no cubre por completo a todos los afectados en Cuautla, es un censo de 1200 casas, de todas esas personas afectadas únicamente 304 casas se serán beneficiadas con el Fonden, por tal motivo el cabildo municipal esta realizando los ajustes pertinentes para que las casas que no reciban esa ayuda, sean beneficiadas con recursos que se ocuparían en otros rubros, es sin duda un buen punto para el cabildo de nuestra ciudad, ojalá todo los recursos que se re direccionarán entre ellos los 60 mdp de remodelación del zócalo de nuestra cuidad, sean transparentes y socializados que no se usen con fines políticos, debido a que ya están en un corto plazo las elecciones 2018.

Es importante mencionar que se acuerdan del Instituto Municipal de Planeación IMPLAN, cuando se dan cuenta que es un aval por medio del cual se accede con mayor facilidad a los recursos federales y estatales, por la trascendencia e impacto que tendría en el entorno social y estructural del municipio, aunque ya a un año y diez meses de la administración actual no se haya conformado en su totalidad, esperemos que de verdad se logre concretar, para que sea un beneficio con una visión planificada y estructurada para la Heroica e Histórica Cuautla.