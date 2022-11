Impidió Carolina que Fayad registrara planilla, pero sus leales arrollaron en votaciones

Pese a que la semana pasada le fue negado el registro del exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, impedido por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI dirigido por Alito Moreno y la secretaria general Carolina Viggiano, ahora les ganó espacios para integrar el Octavo Consejo Político Nacional a las personas cercanas a Alito y Carolina.



El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Hidalgo realizó una jornada electoral el pasado domingo 6 de noviembre en donde el gran vencedor fue el exgobernador de la entidad, Omar Fayad Meneses, debido a que personajes cercanos a él ganaron puestos para integrar el Octavo Consejo Político Nacional, dejando a un lado a las personas cercanas a Alejandro Alito Moreno Cárdenas y la dirigencia nacional.



Fue mediante su cuenta oficial de Twitter que el exmandatario agradeció el esfuerzo, trabajo y lealtad de los presidentes municipales hidalguenses que obtuvieron el triunfo, debido a que mostraron que lo que necesita el tricolor es unidad interna para salir avante ante las problemáticas que ha enfrentado el instituto en los últimos años.





¡Gracias al esfuerzo, trabajo y lealtad de las y los presidentes municipales, que participaron en la contienda de hoy, porque han dado muestra que la verdadera unidad hace la fuerza 💪🏼!



Abramos el diálogo que construye. ¡#MéxicoEsPosible 👏 🇲🇽! pic.twitter.com/7LJRmcQdRa — Omar Fayad (@omarfayad) November 7, 2022

Asimismo, puntualizó que con el triunfo de dichos personajes se abre el diálogo al interior del Revolucionario Institucional para conformar un nuevo futuro para México, empezando por las decisiones partidarias de cara a los comicios de 2023 y 2024.Y es que en la elección interna se llevaron el triunfo los presidentes municipales de Pachuca y Molango, Sergio Baños Rubio y Alejandro Dionicio Velazco, respectivamente, se impusieron a la fórmula conformada por los alcaldes de Tulancingo y Cuautepec señalada como cercana a la secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, misma que perdió la elección para suceder a Fayad Meneses.Mientras tanto, en el proceso de los comités municipales también salió victoriosa la dupla cercana al exgobernador con 43 votos contra 18 de sus adversarios, por lo que los dirigentes del tricolor en Chapantongo y Huazalingo, Eligio Figueroa Chávez y Eloan Méndez Reyes, respectivamente, formarán parte del Consejo Político Nacional.Finalmente se realizó un proceso entre los legisladores locales en donde volvió a ganar la militancia a fin a Omar Fayad, es decir, que Alejandro Enciso Arellano, Juan de Dios Pontigo Loyola, Marcia Torres González y Rocía Sosa Jiménez estarán en el comité que encabeza la dirigencia nacional del PRI.Apenas la semana transcendió que la dirigencia nacional del tricolor habría frenado el registro del exgobernador para competir por un puesto en el Comité Estatal.A través de la Comisión de Procesos Internos (CNPI), rechazaron la solicitud de registro debido a que, de acuerdo con diversos medios, no cumplía con los requisitos como es la constancia donde acredite haber estado como militante del PRI al menos cinco años, documento que es expedido por la Coordinación Nacional de Afiliación y Registro Partidario y que no fue entregado.Así también indicaron en el documento firmado por la presidenta del órgano auxiliar de la Comisión de Procesos Internos, Victoria Eugenia Méndez Márquez, y la secretaria técnica, Mayka Ortega Eguiluz, que para hacer válido el registro les habría faltado entregar un documento emitido por la Secretaría de Finanzas y Administración del Comité Ejecutivo Nacional, donde demuestre el pago de cuotas al partido hasta el mes de septiembre del presente año.Fue el 31 de octubre que les notificaron a los integrantes de la planilla identificada con el color rojo, encabezada por Omar Fayad, hacer entrega de los documentos faltantes como fecha límite el 1 de noviembre.Si bien el pasado martes el representante de la planilla, Roberto Rico, presentó los acuses de las constancias que ordena la convocatoria, la Comisión de Procesos Internos dictaminó que no se habían cumplido los requisitos en tiempo y forma para participar en el proceso de elección del octavo Consejo Político Nacional del PRI.De acuerdo con Roberto Rico Ruiz, representante de la fórmula, el pasado domingo 6 de noviembre trató de presentar Incidente de Incumplimiento o Asunto General vía intrapartidaria, pero no fue aceptada por el secretaria técnica, Mayka Ortega, y la presidenta Jenny Márquez.“Solo basta ver para creer, irregularidad tras irregularidad”Por lo que acusó que “se han empeñado” -sin referir nombres- en violentar el proceso interno, por lo que lanzó un llamado a la Comisión Nacional de Procesos Internos para que se apeguen a la legalidad, pues calificó las acciones como “antidemocráticas”.