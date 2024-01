Imevis disminuye la brecha de género en la tenencia de la tierra

METEPEC, Estado de México.- La Maestra Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), trabaja para disminuir la brecha de género en la tenencia de la tierra, es por ello que el 50 por ciento de los títulos de propiedad que ha entregado han sido para mujeres, quienes ahora tienen certeza jurídica sobre su patrimonio y el de sus familias.



Debido a la falta de titularidad sobre la tierra, las mujeres se encuentran limitadas, entre otros beneficios, a acceder a créditos y financiamiento, situación que debe ser revertida con políticas públicas encaminadas a incrementar el reconocimiento de la titularidad de las mujeres, lo que generará beneficios para el desarrollo familiar y social, afirmó María Elena Espinoza, planificadora territorial y de Sistemas de Información Geográfica de ONU-Habitat México.



’Yo compré el terreno en el 2010 y, a partir de ahí, tenía el papel de la compraventa, pero en realidad nunca había hecho otro papel, eso me tenía muy inquieta’, así lo compartió la señora Edith Uribe, vecina de Metepec, quien tenía más de 10 años sin regularizar su predio.



El Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis), organismo dependiente de la Sedui y encargado de asesorar y acompañar a quienes desean regularizar una casa o terreno en la entidad, precisó que un contrato de compraventa no demuestra la legal propiedad y que los únicos documentos para tal efecto son el título de propiedad o, en su caso, una escritura.



Ahora, Edith es una de las primeras beneficiadas por el actual Gobierno del Estado de México y reconoce que no fue complicado como ella creía, ya que, al igual que cualquier otro ciudadano, primero se puede solicitar una asesoría gratuita con el personal del Imevis, a través de la línea telefónica 800-7-463847, o acudir directamente a la delegación regional más cercana al domicilio a regularizar.



Edith comentó que los asesores del Imevis le ayudaron a determinar si su trámite era procedente y la vía de regularización más adecuada a sus necesidades.



También le explicaron qué requisitos debía cumplir y cómo realizar el pago del trámite a través de una línea de captura, mismo que, gracias a los convenios que tiene el Instituto con diferentes autoridades en la materia, genera un ahorro de hasta 90 por ciento, en comparación con lo que cuesta hacerlo de forma externa.



’El precio se me hizo muy accesible, los trámites no me quebraron la cabeza, porque luego yo, haga de cuenta que voy y pregunto ‘cómo se hace esto y el otro’ y no sabemos hacerlos, dirigirnos, que ahora hay que hacer esto y el otro. Ellos nos ayudaron y ellos hicieron los trámites, pues ya me siento súper segura y estoy haciendo mis cuartos’, agregó la señora Edith.



Esta ama de casa de Metepec se siente tranquila al saber que ya es la legal propietaria de su patrimonio, no heredará problemas a su familia e incluso tiene más facilidades para acceder a algún crédito o, simplemente disfrutar cada tarde en su casa propia, donde además pone uñas y da masajes.



’Yo estoy muy feliz porque después de todo eso, pude tener el título, que es un avance muy grande y todo esto de Imevis es muy bueno. Yo les recomiendo que vayan, que, si tienen algún problema, que no tienen su documentación al corriente o que no tienen su título de propiedad, pues que vayan y que ahí los van a ayudar. ¡Eso sí, es real!’, concluyó con una sonrisa.



El Imevis pone a disposición de quienes desean regularizar su propiedad, cualquiera de sus 12 delegaciones regionales, distribuidas en el territorio estatal, donde les atenderán de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas durante todo el año; la ubicación se puede consultar en: https://imevis.edomex.gob.mx/delegaciones_regionales.