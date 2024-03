IHE firma convenio de colaboración con OEI

El Instituto Hidalguense de Educación (IHE) ha suscrito un convenio de colaboración con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) con el propósito de implementar medidas concretas para mejorar continuamente la educación socioemocional.



Además, se ha acordado el diseño y desarrollo de una formación en línea destinada a la comunidad educativa de Hidalgo en cuanto a metodologías de aprendizaje.



En su comunicado, el titular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) señaló que gracias a la sinergia entre instituciones como la OEI y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), se han establecido objetivos y líneas de acción en los planes y programas de desarrollo y educación. Estos no solo diagnostican los desafíos que enfrentan los estudiantes, sino que también actúan para resolver la situación de manera favorable, progresiva y sostenible en cada una de las regiones del estado.



La representante permanente de la OEI en México declaró que la SEPH es una gran aliada con la que se comparte el sentido humanista y la prioridad que ha otorgado a la educación socioemocional, al concebirla como el motor de cambio social y así también a la comunidad educativa como agentes embajadores de la convivencia pacífica, la inclusión y el respeto de los derechos humanos y de la dignidad.



El Comisionado de la Junta Directiva de Mejoredu agregó que la tarea fundamental del sector educativo es que profesoras y profesores puedan tener herramientas para identificar los problemas socioemocionales en sus centros de trabajo.



Posteriormente, los presentes escucharon la conferencia ’Educación Socioemocional aprendizaje desde una mirada sistemática’, dictada por Emiliana Rodríguez Morales, Co-fundadora y directora de contenido de Made for Joy XR, Chair of México para Global Dignity.