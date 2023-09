Ignora Krauze que milicias rusas ya han sido invitadas antes así como de USA y Francia

Krauze expresó su desaprobación por la participación de las milicias rusas en el desfile militar. Sin embargo, es importante mencionar que no se conoció que Krauze haya expresado objeciones en el momento de la presencia de militares de Estados Unidos y Francia en el desfile militar de 2010.



Como cada año, el presidente de México encabezó el tradicional Desfile Militar en conmemoración de los 213 años de la Independencia del país. Sin embargo, esta edición fue especialmente significativa ya que también se celebró el bicentenario de la fundación del Heroico Colegio Militar.



Durante el desfile, se contó con la presencia de miembros de las fuerzas armadas de China, Venezuela, Nicaragua, El Salvador y Cuba, así como la guardia de honor del Regimiento Preobrazhenski de la Federación Rusa. La participación de estas naciones extranjeras resalta la importancia histórica y la relevancia del evento para México.



Sin embargo, esta participación rusa generó descontento por parte de la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, quien cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador a través de las redes sociales sobre la participación del ejército ruso. El descontento de la embajadora ucraniana puede estar relacionado con las tensiones históricas entre Ucrania y Rusia, lo que hace comprensible su reacción.



Así también, el periodista León Krauze, considerado por López Obrador como uno de los miembros dedicados a golpear a gobiernos populares o dirigentes que no tienen pensamiento conservador, quien calificó el hecho como “una vergüenza histórica e indignante”



“Hoy, el gobierno ha mancillado el solemne desfile de la Independencia al incluir una escolta de Rusia, un país que ha invadido una nación soberana, cometido atroces crímenes de guerra, secuestrado y violado niños, bombardeado civiles… Esto es una vergüenza histórica e indignante”



Sin embargo, la presencia de Rusia en el Desfile Militar de México no es algo nuevo. En el desfile militar del bicentenario en 2010, el entonces presidente Felipe Calderón invitó a desfilar a 16 naciones, entre ellas Rusia. Otros países invitados incluyeron a Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Nicaragua, Guatemala, Perú y Venezuela.



Es importante destacar que en ese año, tanto Estados Unidos como Francia se encontraban involucrados en conflictos internacionales. Estados Unidos estaba inmerso en la guerra de Irak por supuestas armas de destrucción masiva que nunca fueron encontradas, así como en Afganistán debido a los atentados terroristas del 11 de septiembre. Por su parte, Francia intervenía en la guerra civil chadiana. A pesar de estas situaciones, no se cuestionó la participación de esos países en el desfile.