IEEM ordena retirar publicaciones por Violencia Política contra Delfina Gómez

Ecatepec, Méx.-El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) ordenó al presidente del Partido Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, a los periodistas Raymundo Riva Palacio y Denisse Dresser, así como a los diputados federales Hiram Hernández Zetina y Jorge Triana Tena, que retiren las publicaciones en sus redes sociales que incurren en Violencia Política de Género contra Delfina Gómez Álvarez, senadora y coordinadora de los Comités de Defensa de la 4T en el Estado de México, señaló el diputado Faustino de la Cruz Pérez.





Como medida cautelar de tutela preventiva, la autoridad electoral también conminó a las personas denunciadas a no continuar con la difusión de contenidos que eventualmente incidan en Violencia Política contra las Mujeres y abstenerse de conductas que pudieran causar algún daño a Delfina Gómez Álvarez, puntualizó al ser entrevistado.





El legislador de Ecatepec informó que a partir de que sean notificados, los aludidos tienen un plazo de 48 horas para retirar los tweets y en el caso del periodista Raymundo Riva Palacio, el artículo de opinión publicado en el portal digital del periódico El Financiero en agosto de este año, que forman parte de una campaña mal intencionada y dolosa en perjuicio de la senadora. ’lo que transgrede las aspiraciones de cualquier mujer para ejercer un cargo’.





Mientras que otras personas demandadas que deben retirar sus tweets son el ex diputado, Fernando Belaunzarán Méndez, el locutor, José Ramón San Cristóbal Romero y el instituto político, Partido Acción Nacional (PAN).





Y en razón de que varios de los infractores tienen su domicilio fuera del Estado de México, el IEEM pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) su colaboración para que sean notificados.





Subrayó que el acuerdo del IEEM es el resultado de una denuncia y un recurso de apelación, iniciados por la senadora, Delfina Gómez Álvarez y el Colectivo de Diputadas Federales de Morena y Ciudadanas, asentado en el expediente PES-VPG/MEX/DGA-CDyC/PAN-MACM-OTROS/03/2022/09.





El IEEM destacó que el acuerdo se sustenta en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención General de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia federal y estatal, entro otras normatividades.





Por lo que, Faustino de la Cruz reconoció al instituto electoral por dicha resolución ya que consideró que no se debe de violentar a nadie, en especial a las mujeres ’vivimos en un estado de violencia y la violencia política tiene que pararse. Es claro que la ultraderecha, la derecha y el PRIAN-PRD han utilizado conceptos que más que enaltecer denigran a una persona y esto lo han hecho, tal pareciera que tener títulos, doctorados o maestrías, los encumbra en sus valores, cuando muchos de ellos demuestran que están vacíos de humildad, respeto, tolerancia y desde luego de sencillez’.





A la vez que recordó que no es la primera vez que en Acción Nacional hay una reacción ’elitista, racista, excluyente’, por lo que sostuvo que ’la discriminación no puede ser bandera en una etapa de transformación y de armonización que requiere el país’.





Motivo, por el que exhortó al IEEM a ’seguir velando por la igualdad, por el respeto, por la tolerancia, valores muy necesarios en una democracia que debe cada día fortalecerse’ y más rumbo al próximo proceso electoral a celebrarse en el 2023.