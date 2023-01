ID de Georgina Rodríguez en Arabia Saudita dice que es la esclava de Cristiano Ronaldo

Después de la adquisición de Cristiano Ronaldo por el equipo de fútbol árabe Al Nassr, la familia del jugador y Geoergina Rodríguez se han establecido en Arabia Saudita y desde siempre se supo que, al tratarse de un país con tantos lineamientos y reglas estrictas en su trato hacia las mujeres, se enfrentarían a ciertas situaciones.



De hecho, ha sorprendido que el gobierno de Arabia Saudita permitió a Cristiano Ronaldo vivir junto a su novia y madre de sus hijos, Georgina Rodríguez, aunque no están casados, pero no todo es miel sobre hojuelas pues ahora se ha descubierto qué papel juega la empresaria en aquel país.



¿Por qué dicen que Geoergina Rodríguez es la esclava de Cristiano Ronaldo?

Pues bien, la Tik Toker Nicole Genes, una mujer egipcia, fundadora de la empresa Foxy Films, productora de cine y televisión ha dado a conocer la identificación de Georgina Rodríguez.



La productora asegura que según las leyes de Arabia Saudita a una mujer siempre se le debe dar un título y rol de su vida, y que es común que se utilice el término ’esclava’.



Nicole Genes asegura que en el espacio en donde el documento explica a quién pertenece Georgina Rodríguez dice que Cristiano Ronaldo, debemos recordar que las mujeres que viven en Arabia Saudita no pueden tener independencia y en el rol del documento dice que es una ’esclava’.



Algunos cibernautas han atacado a Nicole Genes asegurando que ha traducido mal el documento y que en realidad el término correcto sería ’mano derecha’.



La misma Nicole Genes advierte que el documento fue filtrado por sitios de noticias árabes y que hasta ahora, no ha podido confirmar si es real, y ella cree que este cargo tuvo que ponerse así porque Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez no están casados y probablemente ése el término más cercano para denominar su relación bajo la cultura árabe.



¿Por qué Cristiano Ronaldo y Cristiano Rodríguez enfrentan una crisis?

Medios de comunicación españoles han sugerido que la pareja está enfrentando una crisis debido al lenguaje corporal que han demostrado en últimas fechas, desde que ella le regaló un Rolls Royce se notan distantes y con poca complicidad.



Pero la cantidad de dinero que ellos generan como pareja, una marca millonaria, se ha especulado también que continúan juntos por conveniencia.



Como sea, Crisitiano Ronaldo y Georgina Rodríguez deberán enfrentar una vida llena de lujos juntos en Arabia Saudita, pero también difícil, con muchas pruebas, un choque cultural muy importante que podría unirlos o separarlos definitivamente, ¿no crees?