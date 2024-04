Hunde hijo malacopa de Xóchitl, aún más, esperanzas del Frente (VIDEO)

Afuera de un bar de Polanco en la Ciudad de México fue captado Juan Pablo Sánchez Gálvez, hijo de la candidata por el PRIAN a la presidencia del país Xóchitl Gálvez, mismo que en estado de ebriedad buscaba pelea con un sujeto robusto que le tuvo lástima y lo dejó ir, pues era visiblemente más grande y fuerte que él.



Apenas pudiendo articular palabras dado el evidente estado de ebriedad en el que se encontraba, repartió insultos a meseros y personal de seguridad que pese a las agresiones, optaron por no hacerle ningún daño, probablemente porque lucía demasiado frágil.



En una entrevista dada tiempo atrás, Xóchitl afirmó que su hijo no hacía nada de su vida y se dedicaba a ir a fiestas, pero que posteriormente dejó el alcohol y ahora era alguien de provecho, lo que no coincide con las imágenes del video viralizado.



Por si fuera poco, se encontraría enfermo de poder aún y cuando su madre apenas llegó al Senado por la vía plurinominal, pues como fórmula perdió en la Ciudad de México, además de ir por lo menos 30 puntos abajo en preferencias para la actual justa electoral, es decir, sin tener ninguna posibilidad real ya no de ganar sino de competir dignamente.





Sánchez Gálvez es también sobrino de una secuestradora cuya banda delinquía en diversas entidades de la zona centro del país.